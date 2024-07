Pană de curent în trei spitale din Capitală. Ana Birchall: În realitate, nimeni nu răspunde. În această țară, a aplica legea, este facultativ. Am ajuns să avem un sistem de sănătate bolnav (VIDEO)

, fost ministru al Justiției, și , a fost prezentă în emisiunea Special B1, moderată de Eli Roman, unde a vorbit despre problemele existente în spitalele din România și despre pana de curent care a fost la trei unități medicale din București.

Ana Birchall a precizat că deși se întâmplă multe nereguli, nimeni nu e tras la răspundere.

“A sta, acum, în tot felul de întâlniri, comisii și comitete, pentru ce? Post factum, când, iarăși, eu pun această întrebare, și domnul ministrul Rafila, și toți cei responsabili au obligația să le răspundă românilor de ce în momentul de față cade curentul? Simplu, pentru că e rețeaua supraîncărcată, dar de ce? Nu știai că vara o să fie foarte cald? 2 la mână, s-a întrunit Parlamentul pentru o lege specială pentru urși. De ce nu se întrunește acum Parlamentul ca să discute măsuri concrete pentru o politică de energie, o securitate energetică aplicată în spitale, în domeniul sănătății și pentru agricultură, pentru că tot vedem aceste efecte care sunt devastatoare? Nu, noi doar stăm post factum, ne văităm și, în realitate, nimeni nu răspunde pentru că în această țară, din nefericire, a aplica legea este facultativ. Legea se aplică numai oamenilor simpli, care, uite, muor sufocați în spitale. Deci acum medicii, săracii, au fost îngrijorați și tot personalul medical, extrem de îngrijorați, că nu mai puteau să opereze oamenii.

Asta ce înseamnă sau că ți se strică aparatura, aparatură care costă zeci și zeci, sute de milioane de de euro și asta ce înseamnă, ca alt efect? O să stai la coadă la CT-uri, o să stai la coadă la mamografii, etc, etc, care oricum sunt destul de puține, pentru că am ajuns să avem un sistem de sănătate bolnav, pentru că sănătatea ca și educația sunt tratate, numai așa, pompos, declarativ. Putem să ne uităm în urmă la câte cazuri am avut, mămica care a născut pe trotuar, a fost atunci, voi, jurnaliștii, ați informat opinia publică, au venit măsuri concrete, a răspuns cineva?”, a precizat fostul ministru.

„Eu o să tratez energia ca și sănătatea, ca și educația, ca probleme de siguranță națională”

„Uite, mă uitam zilele acestea. Este această îngrijorare, dacă pot să spun, în rândul populației, ‘domnule, chiar nu o să ne mai facem bine’. Uite, eu mă uit la oameni și le spun: da, o să ne facem bine, o să ne facem bine dacă anul acesta, în noiembrie, o să ajungem să alegem binele cel mai mare și nu întotdeauna o să alegem răul cel mai mic.

Da, eu voi spune asta tot timpul, pentru că de data aceasta trebuie să punem punct unui stat, care, efectiv, a început să fie capturat, pe zi ce trece, numai de șmecheri și de băieți deștepți. Eu vă spun că eu o să tratez energia ca și sănătatea, ca și educația, ca probleme de siguranță națională, pentru că astea sunt, uită-te la efecte”, a mai adăugat Birchall.