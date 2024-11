Pavel Popescu: Premierul a fost informat încă de la începutul anului de situația cu TikTok / AEP a sesizat TikTok în n ocazii și, de data aceasta, TikTok nu a răspuns. A întors spatele total autorităților din România (VIDEO)

TikTok a întors spatele total autorităților din România, a declarat Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

„Premierul României a fost informat încă de la începutul anului de situația cu TikTok. Am discutat personal cu el. În coaliție a existat o discuție (…) contondentă cu platforma TikTok, pentru că undeva prin martie-aprilie erau undeva la 22.000 de conturi conectate la propaganda rusă pe platforma de TikTok, care au fost date jos. Cei de la TikTok s-au întâlnit cu liderii marilor partide politice, de fapt, cu toate partidele politice din România, și s-au pus la punct niște lucruri astfel încât campania de locale și europarlamentare să se desfășoare corect, ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Pavel Popescu.

„De această dată, vă spun cu toată responsabilitatea, știți că nu sunt genul de om care să se spele pe mâini, cu atât mai mult cât ocup acum o funcție în cadrul unei instituții care este responsabilă ca autoritatea supremă în stat pe Digital Services Act. Noi am făcut absolut tot ce ne-a stat în putere, am notificat instituții de pe teritoriul statului român, am colaborat cu instituții, pentru că rolul ANCOM este unul foarte simplu. Este cureaua de transmisie între Comisia Europeană și AEP, AEP fiind singura autoritate în statul român responsabilă în totalitate de procesul electoral în România”, a adăugat vicepreședintele ANCOM.

„AEP a sesizat TikTok în n ocazii și, de data aceasta, TikTok nu a răspuns. A întors spatele total autorităților din România. Nu aveam ce să facem noi, ca autorități, să dăm buzna peste TikTok, că n-avem cum, din păcate. Ne-am dori, dar n-avem cum să dăm buzna să le cerem socoteală, că TikTok aparține unei țări și unui partid comunist, care finanțează această companie”, a mai declarat Pavel Popescu.