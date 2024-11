Peste 200.000 de români din diaspora au votat până sâmbătă, ora 21.00: „Vreau să mă întorc în România, aș vrea să fie un loc mai bun pentru viitoarea mea familie”

Peste 200.000 de români au votat la alegerile prezidențiale până sâmbătă, ora 21.00, la cele 950 de secții deschise în străinătate. În 2019, până la aceeaşi oră, votaseră aproape 260.000. Amintim că a început vineri și se va încheia duminică seară.

Ce spun românii din diaspora care au votat

„Doamne ajută!”, a spus o bătrână.

David studiază Medicina în Italia și a venit cu prietenii să voteze: „E important să votăm pentru că votul nostru chiar poate schimba ceva, am văzut asta și pe 9 iunie, pe propria piele, am văzut că votul meu chiar a contat, dar am văzut asta și în cazul Republicii Moldova în momentul în care diaspora a reușit să schimbe în ultimul moment ”.

Iar Tudor trăiește în Italia de 16 ani, iar de 8 ani e într-un cărucior cu rotile. Asta, însă, nu l-a împiedicat să voteze.

„De noi depinde soarta țării și în special a copiilor noștri. Este o datorie pe care trebuie să ne-o facem cu toții indiferent de situația în care ne aflăm, în locul în care ne aflăm”, a spus Tudor, pentru

Un alt alegător a votat cu speranța că, la un moment dat, se va întoarce în România: „Dacă aș putea avea o contribuție la viitorul României, chiar cât de mică ar fi, aș vrea să am. Vreau să mă întorc în România, aș vrea să fie un loc mai bun pentru viitoarea mea familie”.

Și românii de peste Prut merg la vot: „Este un drept, dar după mine și o datorie a unui cetățean, mai ales a unui român care n-a încăput în țară și care ar vrea ca această țară să fie una”.

Cetățenii din diaspora pot vota în orice secție. O hartă interactivă cu secțiile poate fi găsită pe și pe .