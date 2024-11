Posibilă fabrică de troli AUR fix în Casa Presei, sub numele fals de „Departamentul Antifraudă”. Descoperirea făcută de jurnalistul Ovidiu Vanghele și ce spune Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului (VIDEO)

Ovidiu Vanghele, jurnalist la , a relatat că e foarte posibil să fi descoperit AUR chiar în Casa Presei, clădire în care el și jurnalistul Vlad Stoicescu au închiriat un spațiu de unde realizează . Tot acolo, un alt spațiu mult mai mare, de peste 300 mp, a fost închiriat de AUR.

Partidul spune că e un „studio de montaj”, dar Vanghele are indicii că acolo lucrează mai mulți băieți care se ocupă cu promovarea AUR prin comentarii și postări în online. Culmea, AUR a mascat faptul că a închiriat pentru sine spațiul respectiv, scriind pe ușă „Departamentul Antifraudă”.

Practic, după cum spune Vanghele, acolo e posibil să fie „o făbricuță de troli”. Jurnalistul chiar a avut o discuție pe subiect cu Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR.

„Am găsit (probabil) o făbricuță de troli aur (ei îi spun “studio de montaj” sau ceva așa), funcționează intr-un spațiu în Casa Presei, camuflată sub numele fals de “Departamentul Antifraudă”, cel mai probabil ca să nu intre nimeni acolo și să-i deranjeze pe băiețași de la lucrare.

L-am văzut acolo în câteva rânduri pe mastermind-u’ aur, Lulea, care coordonează treaba acolo, iar aseară l-am contactat. Ce ne-a răspuns vedeți mai jos. Bref: omu’ confirmă tot, mai puțin faptul că acolo ar fi troli cu conturi false care ne injură pă noi, ăștia ne-auristi, pe unde ne prind pe internet”, a scris Ovidiu Vanghele, într- pe Facebook.



Subiectul a fost tratat pe larg în realizat de el și Vlad Stoicescu.

Ovidiu Vanghele a venit cu mai multe explicații și în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

„Noi am văzut de multișor acolo niște mișcări cumva interesante, cu atât mai interesante cu cât ce lăsau ei să se înțeleagă e că acolo e Departamentul Antifraudă. (…) Erau niște băieți care păreau la 20, maxim 30 de ani, în trening.

La un moment dat, au apărut acolo o grămadă de anunțuri, indicatoare cu săgețele care invitau către acest spațiu din clădire.

Pe ușa acestui spațiu scria ”Departamentul Antifraudă”. Acolo există birouri ale ANAF, Direcția Antifraudă, mașini în parcare inscripționate ”ANAF – Direcția Antifraudă”. I-am zis colegului Vlad: ”uite, au mai luat un spațiu, suntem colegi cu Antifrauda; să avem grijă…” (râde). Glumeam și noi…

Numai că i-am văzut pe băieți și ne-am dat seama că-i puțin dubios. Am realizat atunci și că e ”Direcția”, nu ”Departamentul Antifraudă”. (…)

După un timp, colegul Vlad l-a văzut în persoană pe acest Marius Lulea, apoi, la scurt timp, proprietarul spațiului de la care am închiriat și noi, și ”Departamentul Antifraudă” de la AUR a trimis un mail în care anunța că urmează să taie apa, curentul ceva și a trimis mailul către toți chiriașii. Așa ne-am văzut pe toți ceilalți. Unul din mail-uri era [email protected]. Atunci ne-a devenit foarte clar și aseară am zis să-i întrebăm ce-i acolo. N-am putut să intrăm. După acest schimb de mesaje, am vorbit la telefon cu acest domn Lulea, care cumva a confirmat că e o glumă a lor. (…)

Eu azi am primit de la sursă niște detalii. (…) E vorba de un spațiu închiriat în suprafață de 319,17 mp, contract de închiriere nr. 3593 din 12.06.2023, cu termen de expirare 20.06.2025. Valoarea chiriei e de 1949,51 euro lunar. Sunt trei variante de preț în funcție de suprafețe cu destinații diferite. (…)

Senzația mea e că e mai degrabă un loc din ăsta din care se fac . (…) A fost foarte drăguț că dl Lulea spune la un moment dat ”pai, nu i-ați văzut pe oamenii ăia că umblă cu camere, cu astea…”. I-am spus că nu am văzut pe nimeni cu nimic în mână niciodată”, a explicat jurnalistul Ovidiu Vanghele, pentru B1 TV.