Predoiu a povestit cum l-a convins pe omologul din Austria că România merită în Schengen cu drepturi depline: „A fost puțin surprins”

Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, a vorbit despre momentele-cheie din negocierile cu omologul său austriac, Gerhard Karner, ce au dus la și cu granițele terestre. Totodată, Predoiu s-a referit și la lupta autorităților cu traficul de droguri și migrația ilegală.

Predoiu, despre culisele negocierilor pentru aderarea deplină a României la Schengen

Întrebat, la , care a fost cel mai memorabil moment de la negocierile cu omologul său austriac, Predoiu a răspuns: „Cred că au fost mai multe. Prima întâlnire a fost interesantă pentru acolo am schimbat complet regulile jocului împreună și îmi aduc aminte că ministrul Karner a fost puțin surprins. În primă fază, să așteptau la un alt tip de abordare, la o abordare punitivă, bazată pe reproș. Se aștepta la același discurs legat de faptul că îndeplinim condițiile și nu suntem acceptați. Am deschis linii de discuție privind interesele noastre economice, adică în perspectivă. Am arătat că important să rezolvăm acest dosar și în perspectiva economică. A fost într-o primă fază surprins. Cred că a așteptat să vadă dacă e doar vorba de un discurs de introducere protocolar, dar pe măsură ce a avansat, discuția s-a deschis din ce în ce mai mult și am și am convenit câteva lucruri de care ne-am ținut. Apoi a fost momentul foarte delicat în Slovenia. A fost acolo un forum al miniștrilor de interne din Europa Centrală și de Est, în care am avut o întâlnire trilaterală cu Austria și Bulgaria. Deja discutam ideea de Air Schengen, doar pentru frontiera aeriană. A fost un moment tensionat de discuție între delegația austriacă și delegația bulgară și domnul Karner a spus la un moment dat că pe linia asta discuțiile nu pot continua și că ar fi bine să închidem ședința și ne vedem de treabă și cu asta basta”.

„Și atunci am intervenit și am reușit cumva să aplanăm lucrurile și să ne reluăm discuțiile și în final am ajuns la un la un rezultat și apoi, imediat după, l-am abordat separat pe domnul Karner și i-am propus să includem și frontiera maritimă în pachet, pentru că nu-i afectat cu absolut nimic, dar psihologic era important să intrăm cu două o dată și nu doar cu una, să rămânem cu două în afară. În primăvară am prins așa un un zvon de cancelarii diplomatice cum că s-ar preconiza din partea austriacă un accept pentru primăvara anului 2025. M-am dus imediat la Viena, am discutat cu domnul Karner în mai multe runde peste vară și i-am explicat că pentru noi este de neacceptat 2025. Am adus toate argumentele necesare, am explicat cât de important e pentru români să închidem în acest an dosarul”, a mai explicat ministrul de Interne, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă acum că în sfârșit suntem pe deplin în Schengen l-a invitat pe Karner la București, Predoiu a răspuns: „Da, și dânsul la Viena. Am rămas prieteni, suntem prieteni. O să-l invit și cu mașina. Să ne întâlnim și noi o dată să stăm fără să negociem, să bem un pahar liniștiți”.

Predoiu, despre lupta împotriva traficului de droguri și a migrației ilegale

Întrebat dacă a luat în considerare că, odată cu intrarea în Schengen și cu granițele terestre, riscul traficului de droguri și a migrației ilegale va fi și mai mare, ministrul de Interne a explicat: „Este un risc asociat intrării în spațiul Schengen, un risc cu care s-au confruntat toate țările care au intrat în spațiul Schengen și corespunzător în acest sens. Oricum, lupta contra traficului de droguri este o prioritate a Ministerului Afacerilor Interne, dar pregătirea înseamnă o mai mare integrare între Poliția de Frontieră, Poliția Română, respectiv între aceste două poliții ale noastre și polițiile similare din statele vecine și nu numai statele vecine. Cheia pentru un succes cât mai mare în combaterea traficului de droguri, mai ales după intrarea în Schengen, este cooperare polițienească, împărțire a informațiilor, pregătirea mai bună a polițiștilor, infiltrarea grupărilor de crimă organizată, partajarea de informații. Avem centre de partajare a acestor informații cu vecinii noștri, acțiuni polițienești în comun, multinațional, nu numai bilateral, acțiuni în profunzime, adică acțiuni care se desfășoară în colaborare cu polițiile din Bulgaria, din alte poliții din Balcani, poliția din Austria, poliția maghiară, poliția germană. Deci toată această cooperare polițienească trebuie intensificată și ne-am pregătit pentru acest lucru”.

Cătălin Predoiu a mai spus că se depun eforturi și pentru o combatere a migrației ilegale mult mai eficientă: „Pe măsură ce demonteze aceste grupuri de crimă organizată scade și riscul de migrație. Există un barometru Schengen, care este realizat de Comisia Europeană o dată la trei luni de zile și care e publicat pe site-ul Comisiei Europene. Eu vreau ca România să fie în topul acestui barometru, așa cum este de multă vreme. Noi am redus migrația ilegală în ultimele 18 luni cu 80%”.