Premierul Ciolacu, prima reacție după decizia CCR: „Marcel Ciolacu nu mai este o miză acum. Nu am nicio aşteptare de la această renumărare”

Premierul , candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a discutat despre decizia de renumărare a voturilor.

„A fost o campanie cu foarte multe atacuri. Marcel Ciolacu nu mai este o miză acum”

Ciolacu a mai discutat și despre campania electorală, despre care a spus că a fost una cu foarte multe atacuri.

„Eşecul de a nu intra în turul 2 mi l-am asumat. Şi public, şi în faţa colegilor, şi în seara asta. Am fost întrebat la un moment dat care e cel mai mare defect al meu. Şi am spus buna credinţă. În politică, nu e o calitate. Am crezut, pentru că am reuşit în zona guvernamentală, că pot schimba şi abordarea din campania electorală. Cu toate că realizam că această ură a fost cultivată în societatea românească, mai ales de ultimii doi ani preşedinţi ai României. Şi m-am înşelat. Nu am putut schimba, campania electorală a fost sub un semn al urii şi de aici s-a declanşat nevoia de un candidat nou. A fost o campanie cu foarte multe atacuri. Emoţie. E evident, Marcel Ciolacu nu mai este o miză acum”, a spus Marcel Ciolacu la .

„E o decizie a membrilor CCR, nu mă priveşte pe mine”

Ciolacu a precizat că nu are nicio așteptare după decizia CCR de renumărare a voturilor.

„Sunt nişte decizii, haideţi să le aşteptăm. Nu am nicio aşteptare de la această renumărare. Dimpotrivă, se închide un capitol. E o decizie a membrilor CCR, nu mă priveşte pe mine. Nu am cerut-o, sper că nu crede cineva… Domnul Terheş a fost pus de PSD. Şi este a doua oară când se întâmplă acest lucru. Două lovituri de PR politic în timpul acestei campanii. Prima lovitură a fost cu domnul Becali, care a zis că a avut un aranjament, că a vorbit cu cineva la telefon. În acel moment, inerţial, anumite voturi s-au direcţionat către domnul Simion, fără ca cineva din partid să organizeze acest lucru. Nu am reacţionat”, a mai declarat Ciolacu.

„Acum e a doua lovitură, în care europarlamentarul AUR, domnul Terheş, face o contestaţie. Membrii CCR trebuiau să ia în discuţie acea contestaţie. A fost îndreptăţită, a fost în termen. A dat nişte elemente foarte clare, anumite secţii unde voturile de la domnul Orban s-au contabilizat la candidata Lasconi. Am văzut decizia. A fost 9 la 0. Deci toată lumea a votat pentru acest lucru. Iar se încearcă o manipulare, pusă foarte bine la punct, să se întoarcă Ciolacu şi PSD-ul. Fals. Eu am fost primul care am ieşit, am şi telefonat-o pe doamna Lasconi, am felicitat-o şi i-am dorit baftă, eu am ieşit din joc”, adaugă Marcel Ciolacu.