Premierul Marcel Ciolacu: „Pentru sistemul de sănătate public nu se va închide niciun cabinet de medic de familie”

Premierul Marcel Ciolacu a transmis luni seara că nu se va închide niciun cabinet de medic de familie, în contextul în care cadrele medicale amenință cu proteste. Marcel Ciolacu a precizat într-un interviu pentru Antena 3 că va exista o negociere între medicii de familie și CNAS:

Premierul Marcel Ciolacu, despre protestul medicilor de familie

„În acest moment există o negociere între CNAS pe baza bugetului pe care îl are prins în bugetul de stat, prins și negociat cu Ministerul de Finanțe și cheltuielile pe care le are Casa de Sănătate. Statul român cheltuie prin Casa de Sănătate în jur de 1 miliard de euro lunar. Pentru sistemul de sănătate public nu se va închide niciun cabinet de medic de familie. Cu adevărat îmi doresc nu o descreștere, ci o creștere a serviciilor medicale, în echilibru, dacă există o descreștere la pre capita. Mai mult, până să vin la emisiunea dumneavoastră am semnat numirea noului președinte la Casa de Sănătate. Este o doamnă care este foarte respectată, un medic de familie din Cluj.

Sunt niște proceduri, e o negociere. Nu putem ieși și să luăm foc. Când este o negociere există un dialog. Președintele interimar a împărțit bugetul pe care îl are cu cheltuielile pentru medicii de familie. A constatat că e prea mic bugetul. El a pornit la negocieri, urmând ca pe urmă să avem o discuție cu ministrul Sănătății. Ministrul Sănătății mă informa care este situația și am fi luat decizia.

Sa stea liniștiți medicii de familie pentru că se va negocia cu adevărat. Îmi doresc mai multe servicii, îmi doresc ca românii să nu ajungă foarte repede la spital și multe dintre probleme să se rezolve în zona medicilor de familie”.

Pe de altă parte premierul Marcel Ciolacu a criticat lipsa de echitate din sistem, precizând că există medici de familie din orașele mari care câștigă venituri de peste 15.000 de euro și medici din zonele rurale care câștigă foarte puțin:

„Credeți că este corect să existe un plafon de câștig al unui medic de familie? Pentru că am cerut toate statisticile. Există medici de familie care câștigă per capita, nu neapărat pe servicii medicale, peste suma de 10.000-15.000 de euro.

Mi se par sume un pic cam mari. Este o negociere, ne așezăm la masă creăm un echilibru. Dacă tot vrem trebuie să ordonăm această țară, trebuie să scăpăm de excepții, trebuie să creăm o medie. Nu poate să existe medici în orașele mari, dezvoltate care să câștige peste 15.000 de euro și un medic în zona rurală care are mai mulți oameni în vârstă și care are mai multă muncă, mai multă deplasare să câștige o sumă foarte mică. Trebuie să fie o echitate socială”.

Medicii de familie anunță că nu vor mai încheia contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru luna februarie, dacă CNAS nu va crește actualele tarife de decontare. Prin urmare serviciile oferite de medicii de familie vor fi asigurate doar contra cost, în acest scenariu.

Medicii de familie amenință că nu vor mai încheia contracte cu CNAS

Doar în București, peste jumătate dintre medicii de familie sunt deciși să nu mai lucreze cu CNAS, dacă sumele decontate de Casă către medici nu vor crește, a anunțat luni, într-o conferință de presă, Mihnea Stroe, președintele Patronatului Medicilor de Familie București – Ilfov, potrivit Hotnews.

Aceeași situație este valabilă și pentru medicii din ambulator, care anunță la rândul lor că sunt deciși să nu mai încheie contracte cu CNAS la actualele valori propuse de Casă, ceea ce înseamnă că nici ei nu ar mai putea acorda servcii medicale decontate, spune Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Medicilor de Ambulator.