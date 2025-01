Prima reacție a ministrului Mediului, după ce directorul de la Romsilva, care a încasat 100.000 de euro la pensionare, s-a reangajat la stat: „E greu de explicat. Acest caz nu este unul singular” (VIDEO)

Ministrul Mediului, , a discutat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, despre directorul de la , care a încasat 100.000 de euro la pensionare, și care s-a reangajat la stat.

Fechet a subliniat că acest caz nu este singular și că există zeci de alte situații similare. Fechet a menționat că, în ultimii doi ani, numărul persoanelor care au beneficiat de astfel de bonificații depășește 1000, iar unele dintre acestea s-au angajat din nou în instituții publice, uneori imediat după pensionare.

„E greu de explicat”

De asemenea, el a solicitat un audit extern pentru Romsilva, având în vedere că auditurile interne nu au fost suficiente. A recunoscut că, după un an și jumătate, nu a primit rezultatele acestui audit, dar a insistat asupra necesității de a opri abuzurile și de a modifica ceea ce este greșit în sistem.

“E greu de explicat, nu doar faptul că cineva ar putea să încaseze 100.000 EUR la pensionare, dar mai ales faptul că după ce încasează o astfel de sumă, ar putea să se angajeze din nou exact la instituția ce l-a pensionat. Însă este corect să spun că acest caz nu este unul singular.

În spațiul public am văzut câteva astfel de știri, însă, dacă sunt corecte informațiile ce mi-au fost puse la dispoziție de către Romsilva, în această săptămână sau în acest interval apropiat de timp, există zeci de astfel de situații, respectiv persoane ce au beneficiat de aceste prime, după care a doua zi sau în următoarea săptămână, printr-un artificiu care, uneori, a fost chiar și un concurs de ocupare a unei funcții s-au reangajat, ați ghicit, tot la Regia Națională a Pădurilor Romsilva”.

„E vorba de 1000-1200 și ceva de astfel de persoane”

Ministrul a fost întrebat câte persoane sunt în această situație.

“În ultimii 2 ani de zile, numărul persoanelor ce au beneficiat de astfel de bonificații depășește 1000.

E vorba de 1000-1200 și ceva de astfel de persoane și din acestea, o parte, repet, vorbim de ordinul zecilor, dacă rețin bine cifra, sper să nu dau vreo informație greșită, dar discutăm despre zeci de persoane ce s-au angajat din nou. Bineînțeles că nu neapărat pe funcție de decizie sau pe funcție de conducere, însă atunci când am întrebat cum e posibil acest lucru, cei care se ocupă de departamentul de resurse umane mi-au spus că, în opinia lor, dreptul unei persoane de a participa la un concurs sau dreptul unei persoane de a se angaja nu poate fi îngrădit, dincolo de opinia ministrului, a ministerului sau alte astfel de recomandări sau decizii”.

Întrebat dacă a cerut un audit de la Romsilva, ministrul a răspuns:

“De la Romsilva am cerut un audit în prima lună a mandatului meu. În urmă cu un an și jumătate, am solicitat conducerii Regiei Naționale a Pădurilor să fie parte a unui audit extern pentru că audituri interne toată lumea își face și toate ies la virgulă, nu e o problemă cu asta, însă, i-am rugat să desemneze un auditor cu o reputație bună. Sunt patru-cinci în România, care pot face o astfel de verificare, însă trebuie să admit că, până astăzi, un an și jumătate mai târziu nu am intrat în posesia rezultatelor acelui audit.

E adevărat că ei mi-au tot spus că merge greu licitația, că s-a anulat. Au găsit mereu motive pentru a nu face o astfel de radiografie pe care eu o găsesc a fi necesară”.

„Eu cred că tot ce e greșit trebuie modificat”

Ministrul a fost chestionat și cu privire la ce se face în acest sens, pentru a se opri aceste abuzuri.

“Am dispus încă de miercuri, când m-am întâlnit cu conducerea Regiei, să demareze de îndată și mă aștept ca lucrul acesta să se fi întâmplat deja.

Negocieri cu sindicatele, pentru că ei invocă mereu faptul că nu e treaba mea, nu e treaba ministerului, contractul colectiv de muncă e o chestiune între sindicat și conducerea executivă. Eu cred că tot ce e greșit se poate modifica. Eu cred că tot ce e greșit trebuie modificat, indiferent dacă discutăm despre un contract colectiv de muncă sau dacă discutăm despre legea privind statutul personalului silvic”.