Primarul Radu Mihaiu, despre mafia imobiliară: Am cumpărat o parte din Parcul Plumbuita la un preț foarte bun. Pe parcursul negocierilor mi s-a spus să cer mai mult și să împărțim diferența. Nu e normal, trebuie spus „stop” (VIDEO)

Primarul USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a vorbit despre mafia imobiliară din București, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a dezvăluit pe parcursul negocierilor pentru a cumpărarea unei zone retrocedate din Parcul Plumbuita i s-a propus să propună o sumă mai mare decât cea cerută de vânzător și să împartă diferența.

Radu Mihaiu (USR), pe B1 TV, despre mafia imobiliară din București

Întrebat despre acest fenomen, edilul a explicat: „Păi, cred că așa au fost obișnuiți oamenii, că lucrurile se fac pe la spate, se fac în culise, nu se fac transparent, și când lucrurile astea se întâmplă, când statul este un stat slab și coruptibil, oamenii încep să caute astfel de scurtături și să își rezolve lucrurile pe la spate. Asta creează mafii. Pentru că, odată ce ai început să încalci legea, e foarte greu să te oprești”.

„Din punctul meu de vedere, la un moment dat, trebuie spus «stop», trebuie să oprim înțelegerile făcute în culise, trebuie să mergem pe reguli clare, transparente, trebuie să o luăm pe drumul care de multe ori, sigur, e mai greu, e mai lung, dar e cel corect”, a continuat Radu Mihaiu.

Radu Mihaiu: Am cumpărat o parte din Parcul Plumbuita la un preț foarte bun

„La noi, la Sectorul 2, am avut o parte din Parcul Plumbuita pe care am reușit să o cumpărăm. Am negociat un an de zile și am obținut, din punctul meu de vedere, un preț foarte bun”, a dezvăluit primarul Sectorului 2.

Întrebat de la cine a fost cumpărată, Radu Mihaiu a povestit: „De la proprietari, care nu erau mafioți proprietarii, e de spus chestia asta, pentru că au fost niște proprietari cărora li se retrocedase un teren pe care îl aveau, chiar îl aveau înainte de regimul comunist, dar care câștigaseră în instanță dreptul de a se construi pe acel teren, care era spațiu verde, și atunci am intrat în negocieri și zic eu că am obținut un preț foarte bun, dar pe parcursul negocierilor mi s-a spus, «domn primar, păi, nu așa se face, dacă ei vă cer 5 milioane, dumneavoastră nu spuneți că vreți să dați 4», am dat până la urmă 4,3 milioane, «ziceți și dumneavoastră că poate ar fi mai bine 6 și facem cumva cu diferența»”.

„Așa se făceau lucrurile înainte. Omul voia 5 milioane, primarul sau cineva venea și spunea, „hai să nu fie 5, să fie 6 și să împărțim diferența”. Nu e normal să se întâmple lucrul acesta”, a subliniat Radu Mihaiu.