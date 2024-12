PSD nu susține pe nimeni oficial în finala prezidențială. Ciolacu: „Românii au dat un cartonaș galben întregii clase politice. Ei vor decide singuri ce e mai bine” (VIDEO)

, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seară, că partidul nu va susține pe cineva anume în turul al doilea al prezidențialelor.

Amintim că judecătorii CCR , astfel că în finală se vor înfrunta independentul Călin Georgescu și Elena Lasconi (USR).

Ciolacu, despre finala prezidențială: Oamenii vor decide!

„Am luat decizia ca, indiferent ce voi spune eu, un președinte de Consiliu Județean PSD, un primar al PSD sau un membru de partid, oamenii vor decide singuri ce e mai bine pentru România, pe 8 decembrie.

Noi ne asumăm acest rol de liant și consider că e cât se poate de corect ca primul om politic cu care să port o discuție să fie dl Bolojan, deoarece încă avem un guvern al coaliției PSD-PNL. După votul din 1 decembrie, acest guvern nu mai are o majoritate exprimată și prin vot, lucru care aduce anumite schimbări și nu există alt stil de a face politică decât unul corect și acest lucru corect e ca eu, în perioada următoare, să am o discuție cu dl Bolojan.

Amintesc că PNL a făcut un îndemn să-l voteze pe dl Ciucă, cum și PSD a făcut un îndemn să-l voteze pe Ciolacu. Proprii votanți de la locale, cu regret spun, nu au votat nici cu mine, nici cu Ciucă. Acest lucru trebuei să ne răspundă la anumite întrebări, anumite lucruri care s-au întâmplat în societate.

Cred că românii au dat un cartonaș galben întregii clase politice și românii știu mai bine”, a declarat Marcel Ciolacu.