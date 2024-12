Radu Mihaiu: Mă întreb de ce are Georgescu nevoie de gărzi de corp din Legiunea Străină / Statul român a fost prins cu chiloții în vine. Mai există oameni ca Potra sau e singurul? (VIDEO)

Radu Mihaiu (USR) a comentat cazul lui Horațiu Potra, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și explicațiile oferite de Călin Georgescu în privința legăturii cu fostul membru al Legiunii Străine.

Radu Mihaiu, pe B1 TV: Mă întreb de ce are Georgescu nevoie de gărzi de corp din Legiunea Străină

Întrebat despre dezvăluirile venite pe surse în cazul lui Horațiu Potra, Radu Mihaiu a spus: „Nu pare chiar genul să declare în declarația de avere toată averea domnul Potra. Eu mă întreb însă de ce domnul Georgescu are nevoie de gărzi de corp din Legiunea Străină. De ce are nevoie? Adică de cine îl apără? L-a amenințat cineva? Și întrebarea este OK, el spune că nu îl cunoaște pe domnul Potra, așa zice (…), dar întrebarea este, dacă nu îl cunoaște pe domnul Potra, cum de ia mercenari de la dumnealui?”.

„Ce încredere are în el dacă nu îl cunoaște? Că gărzile lui de corp sunt oamenii în care teoretic trebuie să aibă cea mai mare încredere. Și cum apelează la domnul Potra pentru voluntariat, atenție, voluntariat, să îl apere voluntar niște oameni pe care nu îi cunoaște? Din Legiunea Străină. Ceva îmi dă cu virgulă aici”, a continuat Radu Mihaiu.

Radu Mihaiu: Statul român a fost prins cu chiloții în vine

„De ce are nevoie domnul Georgescu de gărzi de corp? Pe de altă parte, și statul român e foarte clar că a fost prins cu chiloții în vine (…). Și sunt singurii? Că asta e întrebarea. OK, e domnul Potra acum, îl vedem, e mediatizat. Mai există oameni ca domnul Potra, care folosesc tot așa resurse ale statului român, jandarmi, oameni din instituțiile de forță? Mai există sau domnul Potra e singurul?”, a mai spus Radu Mihaiu.