Radu Mihaiu (USR), despre anularea alegerilor prezidențiale: E o decizie total neașteptată, care are un preț pe care România îl va plăti mult timp de acum înainte (VIDEO)

a comentat decizia a României de anulare a alegerilor prezidențiale, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, descriind-o ca fiind „total neașteptată”.

El a menționat că această decizie a generat reacții mixte în rândul populației, unii oameni fiind furioși, iar alții ușurați. Mihaiu a subliniat că, deși bursele au reacționat pozitiv, decizia are un „preț” pe care România îl va plăti pe termen lung, având în vedere că aproximativ 9,5 milioane de români au votat, iar voturile lor au fost acum anulate.

„E o decizie total neașteptată”

El a exprimat îngrijorarea că mulți dintre acești votanți se simt dezamăgiți și furioși, întrebându-se de ce ar mai merge la vot dacă rezultatul poate fi anulat. Mihaiu a afirmat că majoritatea românilor își doresc o orientare spre vest, iar anularea alegerilor reprezintă un cost mare pentru democrația din România.

“E o decizie total neașteptată și mulți oameni au fost furioși, mulți oameni au fost ușurați, în urma acestei decizii.

Am văzut că și bursele au reacționat bine, dar decizia asta are un cost, are un preț și un preț pe care România cred că îl va plăti mult timp de acum înainte, un preț complicat pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni, care au votat în mod real și care acum se simt furioși pentru că votul lor a fost aruncat la coșul de gunoi.

Indiferent de metodele folosite și sigur că au fost, în mod evident, au fost metode statale, de război hibrid asupra României, nu sunt cel care să nege chestia asta, dar sunt 9 milioane și jumătate de oameni care s-au dus la urna de vot, au ștampilat o opțiune și această opțiune le-a fost anulată cu totul.

Putem să înțelegem faptul că o parte din acești oameni să fie dezamăgiți și unii dintre ei chiar furioși. Venind încoace, mi-a povestit cineva că pur și simplu este furios pentru această anulare a votului și m-a întrebat de ce mai mergem la vot, dacă se votează de câte ori trebuie, până când iese cine vrea altcineva. Pe de altă parte, mulți oameni sunt ușurați de faptul că de luni nu ne vom trezi cu direcția spre Est. Eu, însă, sunt convins că românii, în majoritatea lor, își doreau și ar fi exprimat acest lucru la vot, că ne dorim o direcție spre vest. Eu sunt convins de această majoritate.

Sunt convins că românii își doresc acest lucru și că s-ar fi văzut la vot. Faptul că s-a anulat tot acest process și felul în care s-a anulat, este, din punctul meu de vedere, un preț foarte, foarte mare pe care România îl plătește și democrația din România îl plătește pentru această siguranță că luni, în continuare, ne vom trezi cu o orientare către vest”.