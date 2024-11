Radu Miruță, despre apelul la negociere făcut de Ciucă: „Mă mir că nu vrea să ne întâlnim după 1 decembrie”

Radu Miruță, candidat USR la alegerile parlamentare, a comentat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, apelul făcut de Nicolae Ciucă pentru o negociere între liderii partidelor de dreapta pentru susținerea unui candidat comun la prezidențiale, Radu Miruță a sugerat că este târziu pentru o astfel de negociere și a precizat că trebuia găsită o metodă imparțială pentru desemnarea unui candidat comun, așa cum a susținut USR:

“Noi am propus acum 10 zile . Mă mir că domnul Ciucă nu vrea să ne întâlnim după 1 decembrie. Discuția este una bazată pe argumente. Noi spunem că în principal am intrat în politică pentru ca țara asta să nu fie sufocată cu totul de PSD și pentru că voturile împotriva celor de la PSD sunt răsfirate pentru mai mulți candidați. Dacă cu adevărat vrem să scăpăm țara asta de visul urât care se cheamă PSD trebuie să avem capacitatea de a coagula o echipă comun. Problema e că cei de la PNL spun același lucru, însă ei spun ca echipa comună să se întâmple în jurul domnului Ciucă. Noi spunem că Elena Lasconi este cea mai bună, ei spun că domnul Ciucă este cel mai bun.

Trebuie găsită o metrică și metrica pe care am propus-o noi este ca o persoană de încredere pentru ambele tabere, cum este Nicușor Dan, să identifice o metodă, sondaje de opinie, acceptate cu case de sondare de către cei de la PNL, dar trebuie să discutăm cu argumentele pe masă.

E o luptă serioasă și este natural ca lupta asta să fie în spatele persoanei care are cele mai multe șanse să bată PSD. Domnul Ciucă este în momnetul de față la guvernare cu PSD, are în mediul online mai multe poze la braț cu Marcel Ciolacu decât are cu sigla PNL. Sunt niște șanse diminuate ca noi să luăm voturile anti-PSD și să le ducem în spatele domnului Ciucă”.