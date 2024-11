Radu Miruță (USR), despre interdicția lui Simion de a intra în Republica Moldova: „Ciolacu din moment ce a avut acces la dosar știe această vulnerabilitate”

Deputatul USR Radu Miruță a declarat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac că dacă George Simion va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale vor apăarea informații despre interdicția sa de a vizita Republica Moldova și Ucraina:

“Dacă va intra în turul doi, destul de probabil că vom afla în turul doi, că asta e atitudinea PSD. Domnul Ciolacu din moment ce a avut acces la dosar știe această vulnerabilitate. Acceptă să o folosească. Domnul Ciolacu are capacitatea să obțină un acord al părților atunci când are interes ca premier. Eu l-am auzit pe domnul Simion spunând că Ciolacu e un Stoianoglu, dar nu e ca și când Simion ar fi Maia Sandu. Atâta timp cât toți factorii importanți din UE, de la lideri politici la președinți de stat îndemnau ieri cu subiect și predicat ca cetățenii din Republica Moldova să voteze cu Maia Sandu, Simion nu a avut nici măcar capacitatea să îi pronunțe numele. Ceea ce înseamnă că niște sfori trag acolo și întreaga activitate a lui Simion e considerată a fi pro-rusă. Este un lider care are interdicție de a merge la frații români din Republica Moldova, sub niște acuzații că acolo ar încerca acțiuni pro-ruse împotriva Guvernului”.

Radu Miruță îl acuză pe Marcel Ciolacu că nu ia măsuri împotriva lui George Simion:

“Care sunt detaliile acestor acțiuni nu sunt dezvăluite, dar există o notificare la nivel de premieri. Crede cineva că Guvernul Republicii Moldova, că autoritățile din Ucraina se joacă cu astfel de interdicții? Interdicția asta este făcută cu siguranță când cauzele sunt serioase. Mi se pare iresponsabil ca Ciolacu să nu ia acțiuni împotriva lui Simion pentru astfel de chestii”.