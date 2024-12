Radu Miruță (USR), despre solicitarea demisiei lui Klaus Iohannis: „E o chestiune de bun simț”

Deputatul USR Radu Miruță a declarat în emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir că ar fi o chestiune de bun simț ca președintele Klaus Iohannis să își dea demisia, având în vedere că românii l-au votat pentru un mandat de cinci ani.

“Românii nu l-au votat pe domnul Iohannis cu un asterisc spunându-i că dacă mai inventezi tu nu știu ce croșetare de acolo poți să mai stai o jumătate de an. Există o ordine ierarhică în România, președintele Senatului care este tot din familia politică a domnului Iohannis, nu are același CNP dar are aceeași familie politică.

O chestiune de bun simț în țara asta pe care dacă vrem să o corectăm la un moment dat trebuie să ne uităm la niște lucruri care nu funcționează și nu să ne prefacem că stăm la masă și închidem ochii pentru că se primește câte un minister golit de conținut”.

Radu Miruță acuză PNL că iar s-a aliat cu PSD după alegeri:

“Adevărul este altul, că PNL în loc să se unească cu USR pentru a merge mai departe cu aceste schimbări a făcut alianță cu PSD chiar și în aceste zile. În acest context, aceste partide politice au 53% și nu au nevoie de USR. Aproape că tot ce propunem zilele aceste aîn coaliție se uită unii la alții și zâmbesc și zic mai vedem, am luat act. Zic că vor să facă niște reforme parțial dintre ele însă sunt golite de conținut pentru că nu există bani. Noi am spus de la început. Într-un guvern în care va crește taxele românilor, USR nu va intra”.