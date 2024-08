Radu Oprea: România are șanse să prindă un portofoliu relevant în Comisia Europeană. Sunt mai multe pe parte economică / Victor Negrescu are greutatea politică la nivel european pentru funcție / Va fi o discuție și cu Ciucă și Iohannis (VIDEO)

România are șanse să prindă un portofoliu relevant în Comisia Europeană, a declarat ministrul Economiei, Radu Oprea, duminică, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Radu Oprea (PSD), pe B1 TV, despre postul de comisar european al României

Întrebat dacă are șanse România să prindă un portofoliu economic, Radu Oprea a explicat: „Da, România are șanse să prindă un portofoliu relevant (…). Știți câte portofolii economice sunt în arhitectura actuală a Comisiei? Mai multe. Dacă vorbim de cei doi vicepreședinți executivi, de domnul Dombrovskis, care are comerțul, pe parte economică și pe finanțe are prerogative astăzi. Dacă vorbim de Vestager, ea are întreprinderile mici și mijlocii și competiția, deci are o componentă pe economie foarte puternică”.

„Este portofoliul domnului Gentiloni pe economie. Piața internă, când merg, ca ministru al Economiei, (…) acolo este comisar Thierry Breton. Mai sunt și alte portofolii, cel puțin două pe parte de financiare, care au de asemenea componentă pe economie”, a continuat ministrul.

„Fiecare stat membru cu certitudine va avea un comisar, pentru că așa spune tratatul. Se fac propunerile de comisar. Deja doamna președintă a spus care sunt direcțiile principale și, în funcție de prioritățile pe care le are, vine cu noua structură a Comisiei Europene. Se negociază în familiile europene”, a adăugat el.

Ce a spus despre Victor Negrescu

„Victor Negrescu este vicepreședinte al PES, al Partidului Socialiștilor Europeni, deci are această greutate politică la nivel european pentru a putea ocupa o funcție de comisar. Avem susținerea familiei noastre politice, a social-democraților, și lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult inclusiv când am negociat Schengenul (…). Va fi o discuție și în coaliție împreună cu președintele Nicolae Ciucă, cu Președintele României”, a mai declarat Radu Oprea.