Rareș Bogdan crede că Geoană și-a compromis șansele prezidențiale: „Imaginea de acolo, la doi pași de casa lui Iliescu, arată extrem de clar că nu este nicio diferență între ei”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, s-a arătat de părere că Mircea Geoană și-a compromis șansele de a câștiga alegerile prezidențiale în momentul în care a participat la o zi de naștere la care au fost prezenți și Marcel Ciolacu, și Victor Ponta, transmite Stiripesurse.ro.

Rareș Bogdan, despre Mircea Geoană

Liberalul spune că Mircea Geoană „începe să scadă” în sondaje

„Cine crede că Geoană este independent, cred că după imaginile de acolo poate vedea că nu e chiar așa. A jucat un rol de independent care atacă clasa politică, cea veche și nenorocită, să nu uite lumea că a fost președintele Senatului, al PSD, al Ministerului de Externe, are state vechi în politica românească, deși azi se prezintă ca un om complet nou pe un cal alb și cred că imaginea de acolo, la doi pași de casa lui Iliescu, de sub umbra fostului lider, arată extrem de clar că nu este nicio diferență între ei, că este același partid cu alte fețe. Din punctul meu de vedere, Geoană începe să scadă pentru că lumea își va aminti de el și de istoricul lui”, a declarat Rareș Bogdan, la Realitatea Plus

Rareș Bogdan: Poporul român este atent la detalii

Prim-vicepreședintele PNL crede că imaginea cu cei trei politicieni „va conta în campania electorală”.

„Poporul român este atent la detalii și sunt convins că această imagine cu Ciolacu, Geoană și Ponta la doi pași de casa bătrânului lider Iliescu va fi una care va conta în campania electorală”, a spus Rareș Bogdan, într-o intervenție la Realitatea Plus.