Rareș Bogdan, despre alegerile prezidențiale: Mircea Geoană s-a născut talent și va muri speranță. Bătălia se va da, în turul 2, între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu (VIDEO)

Bătălia din al doilea tur al alegerilor prezidențiale se va da între liderii PNL și PSD, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, a declarat Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al liberalilor, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Rareș Bogdan (PNL), pe B1 TV: Mircea Geoană s-a născut talent și va muri speranță

Întrebat despre sondajul care îl plasează pe Nicolae Ciucă pe locul 2 la alegerile prezidențiale, deasupra lui Mircea Geoană, Rareș Bogdan a spus: „Mircea Geoană s-a născut talent și va muri speranță, pentru că nu are baza de partid, nu are activiști, nu are militanți (…). E o chestiune care, până la urmă, merge spre ceea dau absolut toți analiștii și cei care fac prognoze, o bătălie stânga-dreapta clasică, o bătălie între reprezentanții celor două mari partide și mari bazine electorale, cel de stânga și cel de dreapta”.

„Sigur, s-ar putea să vedem o împărțire a bazinului stângii între candidații Marcel Ciolacu, Geoană, Gușă, dar șanse aproape imposibile ca Marcel Ciolacu să nu intre în turul 2, așa cum sunt șanse imposibile ca Nicolae Ciucă să nu intre în turul 2, pentru că indiscutabil PNL rămâne cel mai mare partid al dreptei românești. Este un partid care a obținut 28% la alegerile europarlamentare, ultimul test electoral. Este un partid care are 38% din primarii României, 43% din consilierii locali și 284.000 de membri cotizanți, deci e un partid mare, un partid cu bază electorală”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan: Bătălia se va da, în turul 2, între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu

„La noi e doar o chestiune de stabilire a strategiei și de motivare a alegătorilor. Pentru că am văzut mai multe componente ale acestui sondaj, care vorbesc de fermitate, vorbesc de hotărâre, vorbesc de profilare a viitorului Președinte, Președinte care, chiar dacă nu suntem într-un regim prezidențial clasic, de tip francez sau american, are un rol extrem de important în politica românească și în ceea ce înseamnă proiecția de putere a românilor atunci când se uită spre funcțiile esențiale. Eu cred că lucrurile peste patru luni de zile vor arăta extrem de clar că bătălia se va da, în turul 2, între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu”, a mai spus Rareș Bogdan.