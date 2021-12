Rareș Bogdan: PNRR-ul României, în Top 10 cele mai bine scrise și structurate / Planul nostru are alocat cel mai mare procent pentru infrastructură. La sănătate, se vor finanța 46 de spitale (VIDEO)

Planul Național de Redresare și Reziliență al României are alocat cel mai mare procent pentru zona de infrastructură, comparativ cu celelalte 23 de planuri aprobate în UE, a declarat prim-vicepreședintele PNL, eurodeputatul Rareș Bogdan, duminică, pe B1 TV, la Selectiv cu Dan Bucura.

PNRR-ul României e în Top 10 cele mai bine scrise și structurate, susține Rareș Bogdan (PNL)

„Dacă îți amintești, în toate lunile mai, iunie, iulie, august, actualii noștri parteneri de guvernare au urlat din toți rărunchii cum Partidul Național Liberal și Guvernul României nu vor reuși să închidă PNRR, nu vor reuși să semneze PNRR. Parcă acum aud lideri de la actualii noștri parteneri de guvernare care ne spuneau că nici în mai-iunie nu va încasa România bani. Iată că România a semnat PNRR în luna septembrie – pe 17 septembrie, știu că e ziua mea și de aceea țin minte data. Pe 17 septembrie am semnat PNRR. PNRR a fost considerat, din cele 27, în Top 10 cel mai bine scris și cel mai bine structurat. Vreau să vă spun că nici astăzi patru țări încă n-au semnat PNRR, printre care inclusiv Olanda că nu a avut guvern, dar și Cipru, și alte două state, Polonia-Ungaria, care sunt blocate”, a declarat Rareș Bogdan, care a vorbit și despre alianța cu PSD, dar și despre creșterea pensiilor.

PNRR prevede multe investiții importante în zona de infrastructură.

„Avem PNRR, am încasat banii până la sfârșitul anului. Noi am spus întotdeauna că până în noiembrie-decembrie încasăm banii, am încasat banii imediat după data de 1 decembrie, deci până la urmă Partidul Național Liberal, cu foștii parteneri de guvernare, au reușit PNRR. L-am scris într-un mod care iată că a reușit să aducă primii bani. Avem alocat cel mai mare procent din toate PNRR-urile aprobate, din cele 23 de până acum, pe infrastuctură, pentru că asta e problema noastră. Astăzi, dacă mergi de la Boița pe drum modernizat, deci dinainte de Sibiu până la Cluj, nu te mai dai jos de pe autostradă. E o chestiune importantă și sunt bani pe A7, A8, autostrăzile Moldovei. Sunt bani din PNRR care merg pe zona de sud, de asemenea pe o parte din Autostrada Transilvania, de la Porțile Sălajului spre Bihor. Sunt câteva chestiuni care sunt evidente”, a adăugat Rareș Bogdan.

A doua sumă alocată, a continuat el, „este pe zona de învățământ și zona de sănătate”.

„În PNRR, a doua suma alocată este pe zona de învățământ și zona de sănătate. La sănătate, se vor finanța 46 de spitale. Nu sunt toate spitale noi, spitale noi sunt parcă la Vrancea, la Sibiu și la Brașov. Restul sunt secții de spital, anumite laboratoare. (…) Eu spun doar un singur lucru, că am reușit semnarea PNRR și încasarea primilor bani, că spitalele de acolo sunt trecute în PNRR, cele 46, și se vor face”, a mai spus Rareș Bogdan.