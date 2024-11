Reacția de ultim moment a lui Marcel Ciolacu, în scandalul zborurilor plătite de Nordis: “Nu am mers niciodată, în viața mea privată, cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru” (VIDEO)

Marcel Ciolacu a reacționat în scandalul în care este acuzat că ar fi călătorit cu un avion privat închiriat de compania Nordis.

„Nicolae Ciucă a folosit bani publici la fel ca Iohannis”

Ciolacu a precizat că nu a călătorit niciodată cu vreun avion plătit de către altcineva.

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis. Nu este închiriat de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu și-n călătorii cu WizzAir, am avut și cadourile mele făcute fiului meu, mai ales că ieri mi-a făcut și bucuria cea mare, de ieri este și doctor.

Nu am mers niciodată, dar niciodată, în viața mea privată cu vreun avion sau într-o călătorie sau într-un concediu plătit de către altcineva. Am toate documentele care vor atesta acest lucru. În al doilea rând, în acea perioadă nu eram prim-ministru. Și eu, ca și toată lumea, avem și o viață privată (…) nu suntem o familie care facem excese. Suntem o familie normală. Problema este că toată această campanie s-a transformat despre mine și despre familia mea.

L-am văzut pe contracandidatul meu, domnul Ciucă, mi-a cerut mie demisia, nu știu din ce funcție să-mi dau demisia, din român. Dânsul a folosit bani publici la fel ca domnul Iohannis. Aici nu este diferența făcută, ei au folosit bani publici.

Domnul Iohannis a mers și a călătorit aiurea în tramvai pe bani publici, pe banii noștri, și ai mei, și ai dumneavoastră. Domnul Ciuca pus panouri de milioane de euro să își promoveze o carte, cu bani publici, nu cu bani privați.

Aici e o mare diferență”.