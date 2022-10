Repartitoarele de căldură nu vor mai fi obligatorii de la 1 ianuarie 2023. Cristian Bordei: Urmează să se proroge cu încă un an data limită pentru instalare (VIDEO)

Senatorul USR Cristian Bordei a declarat, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, că Senatul urmează să adopte o lege în care a fost introdus un amendament ce prevede prorogarea datei limită pentru . Camera decizională, spune el, este Camera Deputaților, „dar nu cred că vor fi probleme și amendamentul va rămâne”.

Repartitoarele de căldură nu vor mai fi obligatorii de la 1 ianuarie 2023, spune Cristian Bordei

„Vă pot da un breaking news pe acest subiect. Chiar ieri am avut Comisia de energie a Senatului și am avut o lege referitoare la eficiența energetică, unde a fost introdus un amendament asumat de întreaga comisie prin care urmează să se proroge cu încă un an data limită pentru instalarea repartitoarelor, deci vorbim de luna decembrie 2023”, a declarat senatorul USR.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că nu vor mai fi obligatorii de la 1 ianuarie 2023, el a adăugat: „Nu, și chiar acum eu am ieșit din plenul Senatului ca să particip la această emisiune și unul din punctele de pe ordinea de zi era exact această lege, cu acest amendament, care în mod sigur va fi adoptată și apoi va merge mai departe la Camera Deputaților, care este Camera decizională, dar nu cred că vor fi probleme și amendamentul va rămâne, deci va fi prorogată cu încă un an montarea repartitoarelor”.