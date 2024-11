Romașcanu: Singurii care fac alianțe cu AUR sunt cei de la PNL. Ei îl pun pe Simion în situația să se victimizeze și-l ajută astfel să ajungă în turul 2 (VIDEO)

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat că PNL face alianțe cu AUR și-l ajută pe George Simion, candidatul partidului la prezidențiale, să ajungă în turul 2, punându-l în situații în care să se victimizeze.

Cât despre speculațiile privind apropierea lui Simion de Moscova, Romașcanu a spus că ce informații are Marcel Ciolacu (PSD) în calitate de premier are și Nicolae Ciucă (PNL) în calitate de președinte al Senatului. Social-democratul, însă, nu crede acuzațiile de spionaj aduse lui Simion, căci dacă ar fi existat informații în acest sens „ar fi fost făcute publice și acțiuni întreprinse”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Romașcanu: PNL e partener cu AUR, nu noi

„Constat și eu că toate eforturile pe care le întreprind celelalte partide, în special PNL, media luată de val e să-l ducă pe Simion în turul 2. Dacă noi continuăm acest joc stupid, drumul lui e asigurat. Vă spune toată lumea, consultanții de securitate, premierul, cine vreți că nu poate desecretiza decât titularul informației, adică guvernele Ucrainei și Republicii Moldova. Vi se mai spune că e o pistă falsă. Nu contează!

Dintre toți jucătorii politici interni, singurii care fac și declarații și alianțe cu AUR sunt PNL. Și ei strigă ”hoții”… V-am trimis material, Cozma de la PNL care spune că singura soluție rațională e AUR, în care dl De Mezzo spune că el face alianță și cu dna Șoșoacă.

PSD are vot dat în forurile statutare că nu va face alianță cu AUR și nici la guvernare niciodată, nici în afară nici înăuntrul Parlamentului, iar declarațiile legate de ce a făcut Simion acolo trebuie desecretizate de guvernele Moldovei și Ucrainei.

Noi nu suntem parteneri cu AUR și nu vom fi sub nicio formă, iar restul e un demers de disperare al celorlalți colegi, care, totuși, mai au o săptămână să vorbească despre teme și realizări dacă vor să câștige ceva din simpatia și votul românilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD.

Romașcanu: Ce informații are premierul sigur are și dl Ciucă

„E, din păcate, o strategie greșită a colegilor de la PNL. Sigur că nu le dau eu sfaturi, dar dl Ciucă e al doilea om în stat (președintele Senatului). Dacă ar fi trecut mai des pe la Parlment, unde n-a fost decât de 7 – 8 ori într-un an jumate, ar fi affat legile. Treaba lui e să conducă ședințele de plen, aia face președintele Senatului! (…) Dl Ciucă e al doilea om în s at, așa se zice peste tot. Deci ce informații are premierul sigur are și dl Ciucă.

Dacă nu e nicio informație care proruși etc – că nu cred că există, că altfel ar fi fost făcute publice și acțiuni întreprinse – nu-l și nu-l duc ei en fanfare până-n turul 2? Deci aici e o chestiune pe care nu o gândesc și o fac fără să-și dea seama în favoarea celui mai mare dușman pe care-l au acum”, a mai declarat Lucian Romașcanu.