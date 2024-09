Roxana Mînzatu, despre interviul cu președinta Comisiei Europene: A fost o discuție cordială. I-am vorbit zeci de minute despre politica de coeziune, despre viața mea profesională și despre pasiunea mea (VIDEO)

Roxana Mînzatu, propunerea României pentru postul de comisar european, a vorbit despre interviul cu președinta Comisiei Europene, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și a spus că discuția a fost „mai cordială” decât se aștepta.

Roxana Mînzatu, pe B1 TV, despre interviul cu președinta Comisiei Europene

Întrebată cum a decurs interviul cu Ursula von der Leyen, Roxana Mînzatu a răspuns: „A fost o discuție cordială, duminică, duminică m-am întâlnit în Bruxelles cu doamna președintă, mai cordială decât mă așteptam. Am discutat, sigur, despre profilul meu profesional și dânsa a avut o serie de întrebări legate de modul în care acesta se intersectează cu anumite priorități ale Comisiei Europene, priorități ale domniei sale”.

„Eu i-am vorbit timp de mai multe zeci de minute despre politica de coeziune, care este meseria mea, viața mea profesională și pasiunea mea și despre cum se intersectează până la urmă această politică de coeziune, fondurile europene pe care România le-a primit de la aderare și până acum, cu diversele politici și obiective ale Uniunii Europene”, a adăugat Roxana Mînzatu.

„I-am explicat ce am făcut în calitate de ministru al fondurilor europene în 2019, că am lansat în România descentralizarea unei componente a banilor europeni, într-o țară care nu are o organizare teritorial-administrativă pe regiuni, am dus banii către regiuni. I-am povestit despre experiența mea în zona achizițiilor publice și am discutat despre ceea ce înseamnă la nivel european o nouă reformă în zona directivelor achizițiilor publice pentru consolidarea competitivității economice a Europei în contextul, sigur, unei competitivități crescute pe plan global”, a continuat ea.

Roxana Mînzatu: Am discutat și despre prezența femeilor în viața publică

„Am discutat și despre ceea ce înseamnă prezența femeilor în viața publică, despre experiența domniei sale ca ministru, ca politician, în Germania mai ales, în statul membru, și experiența mea ca politician, ca femeie politician, și despre diversele contexte în care ne-am aflat, și cât de prezente au fost sau nu femeile în deciziile politice, și cum a afectat asta, până la urmă, atmosfera și modul în care s-au luat deciziile în diversele paliere în care am activat”, a mai spus Roxana Mînzatu.