Scandal în Parlament pe bugetul președintelui. Diana Buzoianu (USR): Iohannis este cea mai mare fraudă electorală care s-a întâmplat în România în ultimii 33 de ani (VIDEO)

Deputata USR, Diana Buzoianu, a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, subiectul referitor la scandalul din Parlament pe tema bugetului președintelui. Deputata susține că “Domnul Iohannis este cea mai mare fraudă electorală, care s-a întâmplat în România în ultimii 33 de ani”.

Se asigură că PSD este în Guvern. Și da, noi am depus amendamente în buget, prin care am dorit să luăm bani de la Administrația Prezidențială, adică de la călătoriile de lux ale domnului Iohannis, ca să ne înțelegem cu toții, și să dăm acești bani acolo unde este nevoie de ei. De exemplu, eu am depus un amendament foarte corect, aș spune eu, de curățare a râurilor din România, care sunt o problemă, un focar de infecție pentru mulți dintre români și care ar fi putut să fie curățate cu 50 de milioane de lei. De exemplu, din câteva zeci de călătorii ale domnului Iohannis am fi putut să avem râuri mai curate în România”.