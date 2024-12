Sebastian Burduja: Asaltul hibrid și perfid asupra democrației românești nu s-a terminat. Apelul lui K. Georgescu, o provocare gândită după tiparul acțiunilor KGB

Sebastian Burduja, ministrul Energiei și liderul PNL București, a comentat , sâmbătă seară, și s-a arătat de părere că „acestea sunt provocări gândite după tiparul acțiunilor KGB de propagare a urii, dezbinării și neîncrederii în instituțiile democrației”.

Sebastian Burduja (PNL), despre apelul lui Călin Georgescu

Liberalul spune că „asaltul hibrid și perfid asupra democrației românești” nu s-a încheiat odată cu decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale.

„Credeați că asaltul hibrid și perfid asupra democrației românești s-a terminat odată cu decizia CCR? Nici vorbă. Așa cum am avertizat încă de ieri, cei care ne vor răul nu se vor opri aici. România e o miză prea mare, au investit deja prea mult și, din păcate, au ajuns prea departe pentru a se da bătuți”, a declarat Sebastian Burduja, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

„Înțeleg că există un apel de ultimă oră din partea lui K. Georgescu ca românii să meargă la secțiile de vot mâine. Acestea sunt provocări gândite după tiparul acțiunilor KGB de propagare a urii, dezbinării și neîncrederii în instituțiile democrației. Cine iubește România NU va intra în acest joc instrumentat de la Est, prin complicii din România. Este foarte important să rămânem calmi, responsabili și să nu răspundem la nicio provocare. Instituțiile statului trebuie să își asume deciziile și să asigure respectarea cu strictețe a legii”, a continuat liderul PNL București.

Ce a spus despre legea securității cibernetice și cei implicați în „războiul hibrid împotriva democrației românești”

„Apropo de legile în vigoare azi, când eram ministru la digitalizare am avut cel mai greu jalon din PNRR: adoptarea legii securității cibernetice. L-am îndeplinit la timp, proiectul nostru a devenit legea 58/2023. Am reușit prin asta să modificăm, după 10 ani, legile securității naționale, deși unele voci ne-au criticat agresiv atunci. Este esențial ce am adăugat la art. 3 din legea 51/1991, litera (p):

«Constituie amenințări la adresa securității naționale a României:

– acțiuni derulate de către o entitate statală sau nonstatală, prin realizarea, în spațiul cibernetic, a unor campanii de propagandă sau dezinformare, de natură a afecta ordinea constituțională.»

În baza acestor prevederi (și nu numai), statul român are datoria și pârghiile necesare pentru a-i sancționa rapid și extrem de dur pe cei care au declanșat și luat parte la războiul hibrid împotriva democrației românești. Acum mai mult ca oricând în ultimii 35 de ani, avem cu toții nevoie de ASUMARE, UNITATE și ÎNCREDERE. Doar așa vom trece cu bine și peste această încercare”, a mai declarat ministrul Sebastian Burduja.