Sebastian Burduja, despre livrarea gazelor din Marea Neagră: „Conform legii, este pentru consumul României și dacă rămâne în plus poate fi și exportat”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a explicat într-o intervenție pentru B1 TV ce se întâmplă cu gazul extras din Marea Neagră. Acesta a precizat că gazul din Neptun Deep este pentru consumul României și dacă rămâne în plus poate fi și exportat:

“În Neptun Deep există două companii care dezvoltă proiectul, OMV Petrom și Romgaz, sunt parteneri egali, 50%-50%.

Ele au investit undeva la patru miliarde de euro în proiect și ca orice investitor, atât OMV Petrom, cât și Romgaz vor căuta cumpărători pentru gazul care va fi scos de acolo. Acel gaz, conform legii este pentru consumul României și dacă rămâne în plus poate fi și exportat. Va veni din ianuarie 2027. Până atunci, îmi doresc ca România să își dezvolte tot mai mult petrochimia, producția de îngrășăminte pentru agricultură, producția farma, adică marii consumatori de gaz.

Cu certitudine rămâne în plus, pentru că dacă acum noi ne acoperim consumul din ceea ce producem deja și suntem producătorul numărul unu din UE, ne vom dubla producția. OMV Petrom a găsit un cupărător pentru o cantitate mică, undeva sub 1% în Germania, o companie cu reputație și a încheiat acest contract. Nu văd o problemă cu asta. Eu am spus și ieri când m-a vizitat omologul meu din Ungaria că România s-ar bucura dacă țări precum Ungaria își înlocuiesc dependența față de Rusia cu dependență față de România”.