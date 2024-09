Sebastian Burduja, după vizita într-un ghetou din sectorul lui Piedone: Condițiile unor bucureșteni sunt inimaginabile. Dacă nu știm să avem grijă de cei cu șanse mai puține, nu ne este bine niciunuia dintre noi (VIDEO)

Condițiile unor bucureșteni din ziua de astăzi sunt inimaginabile, a declarat Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, luni, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, după vizita efectuată pe Aleea Livezilor din Sectorul 5, sau „aleea drogurilor, care e un ghetou în București”, după cum a descris liberalul zona.

Întrebat despre vizita pe Aleea Livezilor și dacă a intrat pe teritoriul lui Cristian Piedone, primar al Sectorului 5 și totodată candidat la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja a spus: „Da, am intrat pentru că am vrut să văd condițiile unor bucureșteni din ziua de astăzi și ele sunt inimaginabile. Eu am intrat în bloc, până la ultimul etaj, sunt blocuri care n-au geamuri pe casa scării, unele apartamente n-au uși, sunt șobolani, sunt gunoaie, sunt seringi pentru droguri peste tot”.

„E o realitate foarte tristă a orașului de azi, dar, din punctul meu de vedere, și nu e o chestiune ideologică, dacă nu știm să avem grijă de cei care sunt cu adevărat cu șanse mai puține în acest oraș, nu ne este bine niciunuia dintre noi, indiferent ce posibilități am avea”, a subliniat Sebastian Burduja.

Sebatian Burduja: Primăria Capitalei poate face ceva și pentru acești bucureșteni

Întrebat despre faptul că situația din Aleea Livezilor pare să țină mai degrabă de administrația din Sectorul 5 decât de cea de la Primăria Generală, liberalul a explicat: „Dar și asta e Bucureștiul – și cred că pentru un om care vrea să conducă viitorul acestui oraș, împreună cu o echipă și împreună cu cetățenii, ai o datorie să mergi să vezi și cum trăiesc bucureștenii din Sectorul 5, de pe Aleea Livezilor. Este o chestiune de normalitate, de bun simț să te duci să îi întrebi, pentru că ei mi-au spus, «domne`, n-a avut nimeni curaj să vorbească cu noi, să vadă în ce condiții trăim»”.

„E adevărat, multe probleme țin de primăria de sector, anveloparea blocurilor sau reabilitarea lor, reabilitarea spațiilor publice din jurul blocurilor, dar sunt și chestiuni unde Primăria Generală se poate implica, cu Poliția Locală a Municipiului București, cu sisteme de supraveghere video în zona respectivă, poate cu un program special pentru acești oameni care n-au șansele pe care le au alți bucureșteni (…), iluminatul public trebuie să fie la standarde corecte pentru 2024. Deci cred că Primăria Capitalei, sigur, în echipă cu primăriile de sector, poate să facă ceva și pentru acești bucureșteni”, a adăugat Sebastian Burduja.