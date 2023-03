Secretar de stat: Cred că miercuri sau joi vor începe măsurătorile pe Bâstroe. Se vor face cu o navă ucraineană / România va intra în posesia unor date pe care nu le-a avut niciodată (VIDEO)

Ionel Scrioșteanu (PNL), secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a declarat marți, pentru B1 TV, că ar putea începe mâine-poimâine și vor dura circa zece zile. Din motive de securitate, acestea se vor face cu o navă ucraineană, dar care are aparatură asemănătoare cu cea folosită de noi. La operațiune vor participa și reprezentanți din partea Ucrainei.

Scrioșteanu (Ministerul Transporturilor), despre măsurătorile pe Bâstroe

„Ieri am avut o întâlnire trialterală, din nou, cu partea ucraineană și reprezentanții Comisiei Europene, în care s-a discutat acest aspect. Amintesc că Ucraina a acceptat, de principiu, să măsurăm și partea de Bâstroe și celelalte zone care încă nu au fost măsurate. În urma solicitării Ministerul Apărării, am convenit ca aceste măsurători pe care urmează să le facem să se realizeze cu o navă ucraineană, care are aparatură similară cu cea folosită de navele românești care au măsurat deja partea de zonă comună pe Chilia”, a declarat secretarul de stat.

Întrebat ce argumente a invocat partea ucraineană ca măsurătorile să fie făcute cu o navă de-ale lor, acesta a răspuns: „Argumentul e de securitate, că intrăm într-o zonă exclusiv ucraineană. Chiar dacă cu navele românești am măsurat și teritoriu ucrainean, era zonă de graniță comună pe Chilia. Acum intrăm în zone care sunt exclusiv teritoriu ucrainean. Acolo funcționeză legea marțială și toate deciziile părții civile sunt filtrate de armata ucraineană și asta a fost condiția de securitate, așa încât să nu punem în pericol suplimentar navele și echipajele românești. Noi vom avea experți pe nava ucraineană care vor efectua în comun cu partea ucraineană aceste măsurtători. Echipamentele sunt similare cu cele folosjte de noi până acum”.

Scrioșteanu a precizat apoi că și măsurătorile efectuate până acum s-au făcut în prezenta părții ucrainene.

„România va intra în posesia unor date pe care nu le-a avut niciodată, pe devieri din canalul Chilia care pot fi folosite ca rute navigabile, gen brațul Solomonov. Măsurătorile se vor face în zece zile, că se folosește o singură navă. Cred că mâine-poimâine vor începe efectiv ”, a mai declarat Ionel Scrioșteanu.