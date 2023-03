Acuzațiile că ucrainenii vor să adâncească Bâstroe până la 9 metri, demontate cu documente oficiale: Canalul are o adâncime naturală chiar și de 14 metri (FOTO)

Scandalul Bâstroe după ce mai mulți politicieni de la București au reclamat că lucrări făcute de ucraineni pe canal ar putea afecta flora și fauna din Delta Dunării. Au urmat apoi discuții între partea română și cea ucraineană, precum și în ambele tabere. Bucureștiul s-a inflamat mai ales după ieșiri cu tentă naționalistă ale mai multor politicieni care au acuzat că Delta va fi distrusă de lucrările ucrainenilor, care vor să adâncească Bâstroe cu până la 9 metri. Numai că date oficiale arată că adâncimile naturale ale acestui canal ajung chiar și până la 14 metri.

Date oficiale despre adâncimea canalului Bâstroe

Un document oficial din 2005 arată că adâncimile naturale ale canalului Bâstroe sunt de până la 14 metri.

Iar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) dă cifre similare: „Brațul Bâstroe e unul dintre canalele naturale ale Dunării. Adâncimile naturale variază între 12 și 14 metri și adâncimea e mai mult decât suficientă (8,5 metri) pentru navigație”.

În plus, un studiu al Administrației Naționale Apele Române chiar de anul acesta vorbește despre adâncimi de peste 10 metri în mai multe zone: „Adâncimile se reduc de la 24 m în zona Chilia Veche la 15,5 m aval de ostrovul Maican. Acestea ajung la 9,3 m imediat aval de br Oceakov. Mai departe, adâncimile cresc până la 12,2 amonte de br. Bâstroe”.

„Nu au fost identificate modificări majore între măsurătorile din anul 2017 și cele din 2023, mai ales în zona talvegului (la adâncimi maxime)”, se mai arată în documentul Apelor Române.

Cum s-a reaprins scandalul Bâstroe. În ce stadiu suntem acum

Amintim că scandalul s-a reaprins după ce Sorin Grindeanu, ministrul PSD la Transporturilor, a declarat că a primit de la structurile teritoriale ale Ministerului informații conform cărora ucrainenii au început lucrări pe canal, lucrări care ar putea afecta flora și fauna din Delta Dunării. El a spus apoi că Ministerul de Externe și cel al Mediului ar trebui să intervină pentru că situația e mai mult de competența lor.

„Vorbim de tratate internaţionale pe care toată lumea trebuie să le respecte şi vorbim de un posibil impact pe care lucrările de dragare pe Bâstroe îl pot avea asupra mediului şi asupra Deltei Dunării”, a punctat Grindeanu.

El avea ulterior că, în fapt, primise informații de la Ministerul de Interne, condus de Lucian Bode (PNL): „Ce ar trebui să facă un ministru când are informări de acest tip, și când e întrebat de presă? Ce, trebuia să mint? (…) Eu nici nu am mers cu barca să ma dau pe Bâstroe sau pe Chilia”.

În fața că face jocurile Rusiei, alimentând tensiuni cu Ucraina, Sorin Grindeanu : „Asta este o prostie cu propaganda rusă, am văzut că se tot duce cu putiniştii. Sunt două lucruri separate şi eu cred că am dovedit şi eu şi Ministerul Transporturilor, şi România în acest an că suntem total de partea de Ucrainei. (…) Ce ar fi trebuit să fac? Trebuia să mint că nu am văzut?”.

pe subiect a venit de la Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, care practic a acuzat Ucraina că minte și manipulează.

„România nu permite sub nicio formă distrugerea #Deltei Dunării! Lucrările de pe Canalul #Bâstroe trebuie să înceteze ACUM! Statul și poporul român au fost solidari și au ajutat, la greu, Ucraina. Poporul român însă nu acceptă să rămână fără această minune a naturii care este Delta Dunării! Vreau să fiu foarte clar: minciunile, manipulările și minimalizarea problemei trebuie să înceteze!”, scrisese Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

De atunci s-au purtat mai multe discuții între cele două părți ca specialiștii români să facă măsurători pe Bâstroe, pentru a vedea ce adâncime are acum canalul. Joi, 16 martie, Grindeanu a anunțat că Ucraina a dat un acord parțial pentru începerea măsurătorilor, dar pe brațul Chilia. Marți, 21 martie, surse B1 TV că ucrainenii ne permit să măsurăm adâncimea canalului Bâstroe, dar cu bărcile și aparatura lor.