Sergiu Bîlcea: Ruptura dintre PNL și PSD este una evidentă. Ne asumăm în continuare această guvernare. După învestirea noului Parlament, PNL își dorește o majoritate de dreapta (VIDEO)

Deputatul PNL, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, despre din coaliția PSD-PNL.

„PNL își asumă rolul de a nu ieși de la guvernare, dar asta nu înseamnă că nu trage un semnal de alarmă către PSD”

Bîlcea a precizat că ruptura dintre PNL și PSD este una evidentă, dar își vor asuma în continuare guvernarea pentru că se poate să rupi o alianță în pragul alegerilor. Deputatul a precizat că PNL își dorește o majoritate de dreapta după învestirea noului Parlament.

“Ruptura între PNL și PSD, cele două partide sunt partide diferite din toate punctele de vedere, este una evidentă. Ne asumăm în continuare această guvernare, pentru că este normal să nu rupi o alianță de guvernare în pragul alegerilor, dar toate aceste mesaje pe care le-am dat în spațiul public sunt clare. După decembrie, după învestirea noului Parlament, PNL își dorește o majoritate de dreapta prin care toate deciziile să meargă spre o reformă, spre schimbări, schimbări profunde ne-am dori, să avem în sfârșit schimbări în societatea românească pe care le vedem.

Sunt, în momentul de față, păreri diametral opuse cu PSD în ce privește multe subiecte. Am văzut, că am tras linia roșie în ce înseamnă impozitul fix, impozitul acesta care există în acest moment, iar până la data alegerilor, PNL își asumă rolul de a nu ieși de la guvernare, dar asta nu înseamnă că nu trage un semnal de alarmă către PSD, care a avut câteva derapaje în ultima perioadă și plus a intrat într-o logică de campanie, de ceva vreme, mult, mult mai hotărâ decât ar fi trebuit”.