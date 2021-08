Siegfried Mureșan, la Vrancea: E foarte important ca în următorii patru ani România să fie condusă conform voinței PNL

Eurodeputatul Siegfried Mureșan susține că, având guvern liberal, România trebuie să fie condusă așa cum vor membrii PNL, pe care i-a îndemnat să fie activi și să se afirme.

Siegfried Mureșan, mesaj pentru liberali, la Conferința de alegeri a PNL Vrancea

„E foarte important ca în următorii patru ani România să fie condusă conform voinţei Partidului Naţional Liberal, să fie condusă conform voinţei dumneavoastră, a membrilor, a consilierilor locali, a consilierilor judeţeni, primari, viceprimari, preşedinţi de Consilii Judeţene. De aceea, fiţi activi, fiţi puternici, afirmaţi-vă, spuneţi ce vreţi fiindcă, având guvern liberal, România trebuie să fie condusă aşa cum vor membrii Partidului Naţional Liberal în următorii ani”, a declarat Siegfried Murșean, duminică, citat de psnews.ro.

În cadrul evenimentului de duminică, Cătălin Toma a fost reales la conducerea organizației PNL Vrancea.

„Împreună dezvoltăm Vrancea, pentru că PNL Vrancea are nevoie de guvernare liberală, are nevoie de Ludovic Orban ca preşedinte al PNL. Atât eu, cât şi colegul meu, Ion Ştefan, am semnat şi vă îndemn şi pe dumneavoastră să o faceţi când o să vină în teritoriu, moţiunea pentru candidatura domnului preşedinte. Din acest moment, în urma alegerilor de astăzi, noi suntem în programul pentru 25 septembrie, susţinem Ludovic Orban preşedinte şi doar împreună dezvoltăm judeţul Vrancea”, a spus Cătălin Toma, citat de agerpres.ro.