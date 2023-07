Simona Bucura-Oprescu (PSD), noul ministru al Muncii, întrebată ce a învăţat la Academia SRI: „Rigoare şi disciplină” / „Soţul meu are două arme care sunt peste 5.000 de euro. E vânător la a patra generaţie”

Simona Bucura-Oprescu (PSD), ministrul Muncii, a declarat că armele de vânătoare trecute în declarația sa de avere îi aparțin soțului ei, vânător la a patra generație, informează Aceasta a vorbit și despre studiile pe care le-a început, dar nu le-a mai terminat, la Academia SRI și a mai susținut că este , fiul fostului rector al Academiei, generalul Gheorghe-Teodoru Ştefan.

Simona Bucura-Oprescu, despre studiile începute la Academia SRI

Întrebată, la Antena 3 CNN, de ce nu are trecută în CV , aceasta a răspuns: „Fiindcă m-am înscris la doctorat, dar nu am finalizat elaborarea tezei de doctorat. Prin urmare, în perioada în care eram înscrisă la doctorat, am trecut acest lucru în CV. În momentul în care nu mi-am finalizat, am scos din CV”.

Ea a precizat că nu are de gând să termine doctoratul.

Întrebată de ce a ales să studieze la Academia SRI „Mihai Viteazul”, Bucura-Oprescu a răspuns: „Este o instituţie de învăţământ ca şi alte instituţii de învăţământ din România la care fiecare dintre noi doreşte să aibă parte de un tip de cunoaştere pe care nu l-ar putea găsi la o altă instituţie”.

Ea a mai afirmat că de la Academia SRI a învățat „Rigoarea. Este foarte important. Rigoare, disciplină”.

Simona Bucura-Oprescu a mai declarat că este naşa lui Alexandru Ştefan, fiul fostului rector al Academiei SRI: „Sunt naşa lui Alexandru Ştefan, un tânăr medic român pe care chiar mi-a făcut plăcere să îl cunosc”.

Simona Bucura-Oprescu, despre armele din declarația de avere

Cât despre cele două arme din declarația sa de avere, estimate fiecare la câte 6.000 de euro, social-democrata a spus că acestea aparțin soțului: „Opinia mea este că am procedat corect, fiindcă fiecare dintre noi avem obligaţia legală de a ne trece în declaraţia de avere bunurile comune pe care le avem. Soţul meu este vânător la a patra generaţie. Este pasiunea lui. Are două arme care sunt peste 5.000 de euro. Nu sunt ale mele, sunt ale soţului meu şi armele fiind ale soţului meu, dar bunuri comune în timpul căsătoriei, am respectat legea şi am respectat legea şi le-am trecut în declaraţia de avere”.

Ea a precizat apoi că respectă legislația și ține armele camera de arme.

Bucura-Oprescu a mai spus că ea nu a tras cu pușca, dar la începutul căsniciei era invitată la partide de vânătoare. În ultimii ani, însă, „din lipsă de timp, nici măcar ca invitat la partea de după vânătoare nu am mai fost, fiindcă timpul fiecăruia dintre noi, din păcate, este foarte limitat, iar eu, pe lângă responsabilităţile pe care le am ca deputat, ca mamă, ca om politic şi, nu în ultimul rând, cred că fiecare dintre noi recunoaştem că nu este foarte simplu să fii femeie”.