Simona Bucura-Oprescu, propusă ministru al Muncii, a studiat la Academia SRI, doctorat dispărut din CV. Șercan: Ea a devenit doctorand la Academia SRI în același an ca Marcel Ciolacu. Și alte lucruri îi leagă (VIDEO)

Simona Bucura-Oprescu (PSD) , și-a șters din CV un doctorat la Academia Naţională de Informaţii, așa cum au făcut și alți politicieni după anchetele jurnalistice despre doctoratele plagiate susținute la această instituție.

De altfel, jurnalista de investigații Emilia Șercan a declarat luni, în cadrul Știrilor B1 TV, că Bucura-Oprescu se înscrie în rândul politicienilor care „mai degrabă s-au dus spre instituții militare sau dintr-o zonă ermetică a statului” și care „au încercat să obțină ușor niște diplome care să le permită apoi accesul către zone de influență, de putere sau chiar numirea în funcții”.

Amintim că PSD a decis ca Simona Bucura-Oprescu să fie noul ministru al Muncii, după în scandalul

Șercan, despre Bucura-Oprescu, viitorul ministru al Muncii

„Dna Simona Bucura Oprescu s-a înscris la doctorat în 2013. Lucrul acesta e o certitudine, o arată documentele Academiei Naționale de Informații. E adevărat că multe dintre datele pe care această instituție le avea pe propriul site cel puțin datele referitoare la politicienii și toate persoanele care s-au înscris la un moment dat la doctorat și ulterior fie au renunțat, fie au fost exmatriculate.

Dar pentru că m-am ocupat îndeaproape de această instituție aflată în subdordinea Serviciului Român de Informații, am aceste date și pot să vă confirm că dna Oprescu s-a înscris la doctorat în 2013. Nu-mi e clar dacă a renunțat benevol sau a fost exmatriculată, dar am observat câteva lucruri uitându-mă pe documentul pe care îl am, pentru că am făcut mai multe solicitări în baza Legii accesului la informații de interes public de-a lungul vremii.

Dna Bucura-Oprescu a devenit doctorand la Academia SRI exact în același an în care a devenit doctorand și dl Marcel Ciolacu, premierul României. Amândoi, de altfel, au intrat în Parlament în 2012. Un an mai târziu și-au început studiile la Academia SRI”, a declarat Emilia Șercan.

Aceasta a precizat că seria coincidențelor nu se oprește aici: „Ar mai fi o serie de lucruri care îi leagă și care arată niște coincidențe în ceea ce-i privește. Au făcut și o serie de masterate la SNSPA, dna Bucura Oprescu e clar că a depus o serie de eforturi deosebite în privința acumulării de diplome și certificări academice din partea unor instituții care asigurau accesul către o zonă de influență, de putere sau care ajutau cumva la obținerea unor funcții politice mai leste”.

„Am văzut că sunt niște mecansime, care au fost developate în ultimii ani, și dna Bucura Oprescu practic urmează aceeși cale pe care au urmat-o mai mulți politicieni, făcând studii la Colegiul Național de Informații al Academiei SRI, deci nu numai doctoratul e început acolo, face studii și la Colegiul de Afaceri Interne din Academia de Poliție, face și un masterat la Academia de Poliție”, a continuat Șercan.

Aceasta a mai precizat că, după ce a arătat problemele de la Academia SRI și academia însăși a recunoscut că peste 50% dintre tezele de doctorat susținute la ea până în 2019 erau plagiate, foarte multe persoane cu funcții, inclusiv politicieni, și-au scos din CV faptul că au făcut studii acolo.