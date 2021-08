Sorin Cîmpeanu a explicat de ce a renunțat la modificările vizând CNATDCU / Despre acuzația că plagiatorii ar fi fost favorizați: „Faptul că aceste acuze devin virale nu înseamnă că ele capătă și valoare de adevăr” (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat miercuri, pentru B1 TV, de ce a renunțat la intenția de a modifica regulamentul de organizare și funcționare a CNATDCU, organismul care verifică plagiatul în tezele de doctorat. Acesta a punctat că a considerat bune propunerile sale, dar a înțeles răspunsurile primite în urma consultării publice și se conformează. Cîmpeanu a mai spus că dacă tot actualele reglementări sunt considerate bune, nu vor fi schimbate cât timp va fi el ministru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Întrebat ce l-a determinat să renunțe la intenția sa, ministrul Educației a afirmat: „Răspunsurile pe care le-am primit în consultarea publică, în mod firesc. Toate au fost împotriva acestor modificări”.

Despre acuzațiile că i-ar fi favorizat pe plagiatori prin aceste modificări, ministrul a spus: „E o acuză generică. Faptul că aceste acuze devin virale nu înseamnă că ele capătă și valoare de adevăr”.

„Eu am beneficiat de susținerea acestor modificări de către președintele CNATDCU, președintele Academiei Românie, Ioan Aurel Pop, care a spus asumat, sub semnătură, că sunt foarte bune aceste modificări. Am beneficiat de declarațiile publice, publice ale dlor academicieni Marius Andruh și Mircea Dumitru, prin care au spus ”da, modificările sunt foarte bune, ne-am consultat, am avut discuții, Ministerul a răspuns solicitărilor noastre de modificare, totul e foarte bine”.

Apoi s-a întâmplat ceva și totul s-a întors cu 180 de grade, pot să înțeleg acest lucru. Îmi e mai greu să înțeleg de ce nu e bine atunci când am propus, de exemplu, pentru a consolida transparența, ca la ședițle CNATDCU să participe un reprezentant al studenților doctoranzi. Nu am înțeles de ce nu e bine să analizezi o teză de doctorat in integrum. Mi s-a spus că nu se poate, or eu știu că un conducător de doctorat analizează teza integral și-și asumă acest lucru prin semnătură. A doua oară comisia de susținere a tezei analizează toată teza și-și asumă asta prin semnătură și dă un calificativ, a treia oară comisia de pecialitate CNATDCU analizează toată teza in integrum și, dacă există o sesizare de plagiat, deja nu se mai poate analiza in integrum.

Cu alte cuvinte, eu am gândit… Dacă am greșit, îmi cer scuze, am și retras propunerea. Se pare că am greșit, dar am gândit așa: dacă există o sesizare de palgiat că Ionescu l-a copiat pe Popescu în cele 6 pagini, te uiți la 6 pagini în prezent. Eu am zis: uită-te la toată teza, că am stabilit că furtul de idei e și mai periculos decât furtul de cuvinte. Am mers pe principiul că dacă cienva a furat în cele 6 pagini, e posibil să fi furat și în a șaptea, și a opta, și la pagina 183. N-am înțeles de ce, dar dacă toată lumea a spus că nu e bine, am renunțat la ideea mea.

Au fost și măsrui de separare clară între componenta științifică, de conținut, care trebuie să rămână la CNATDCU, și componenta administrativă, deoarece colegii ei profesori, academicieni, competenți pe domeniul lor, nu trebuie să aibă și competențe juridice și administrative. Ministerul Educației își asumă deciziile. Am înțeles că nu sunt dorite aceste clarificări pe care eu le-am considerat bune, dar am înțeles și le-am retras”, a mai declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pentru B1 TV.