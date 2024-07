Sorin Grindeanu: Ceasul meu e mai ieftin decât batistuța unora care au împins această știre. Sunt în stare să fac schimb cu ceasul unuia care merge la piață, de exemplu. Știți la cine mă refer (VIDEO)

Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și prim-vicepreședinte PSD, a fost întrebat de reporteri despre ceasul pe care îl poartă, miercuri, într-o conferință de presă, și a spus că „e mai ieftin decât bastituța unora care au împins această știre”.

Sorin Grindeanu: Dacă era un ceas scump, l-aș fi avut în declarația de avere

Întrebat dacă și-a reparat ceasul și cât costă acesta, având în vedere problemele pe care le-a întâmpinat într-o altă apariție publică și speculațiile ulterioare, Sorin Grindeanu a răspuns: „Am văzut și eu, nu vă ascund. E același ceas. Vă rog să verificați în arhive, e același ceas pe care îl am de ani buni, care a avut o problemă la încuietoare, la telescopul de aici, s-a rezolvat, o mică problemă, de aia l-am dat jos”.

„Dacă era un ceas scump, l-aș fi avut în declarația de avere, deci nu e, conform legii, trebuia să îl am în declarația de avere, dar am înțeles că există această preocupare venită din partea unora care au tot împins această știre. Vă rog, verificați, în ultimii ani, pe toate pozele sunt cu același ceas”.

Sorin Grindeanu: E mai ieftin decât bastiuța unora

„Vă spun sigur următorul lucru, că am văzut această preocupare. Repet, verificați și o să vedeți, când dați pe Google „Sorin Grindeanu”, am același ceas la mână. Am văzut această preocupare și această știre care a fost împinsă în aceste zile. Eu cred că e mai ieftin decât batistuța unora, care au împins această știre. Mai mult decât atât, eu am un singur ceas, ăsta. Sunt în stare să fac schimb cu ceasul, de exemplu, unuia care merge la piață. Facem schimb pe loc. Care a mers la piață… Știți la cine mă refer. Acum! Eu sunt de acord să fac lucrul acesta”, a continuat Sorin Grindeanu.