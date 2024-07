Spătaru (PSD): Guvernul s-a împrumutat pentru a putea beneficia de rate ale dobânzilor favorabile pe piețele internaționale / Ciolacu insistă foarte mult pe reducerea cheltuielilor (VIDEO)

Guvernul a ajuns cu împrumuturile la 131 miliarde lei doar în prima jumătate a anului, în condițiile în care a anunțat un program de împrumuturi de 181 miliarde lei pe întreg anul.

Florin Spătaru (PSD), consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, a declarat că aceste împrumuturi s-au făcut „pentru a putea beneficia de anumite rate ale dobânzilor care au fost favorabile pe piețele internaționale”. El a dat asigurări că la finalul anului datoria publică nu va mai fi de peste 50%,

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Spătaru, despre împrumuturile făcute de Guvern și nivelul datoriei publice

„Aceste împrumuturi care au fost făcute în prima jumătate a anului sunt făcute tocmai pentru a putea beneficia de anumite rate ale dobânzilor care au fost favorabile pe piețele internaționale.

Ce povesteați anterior că nivelul de îndatorare publică a depășit 50% e conjunctural. La finalul acestui an vom avea un nivel al datoriei publice sub 50% și ne vom respecta aceste obligații internaționale pe care le-am făcut. De aceea, ar trebui să privim această politică pe care

Ministerul de Finanțe și Guvernul o promovează în asamblu, an cu an, nu doar analizând anumite situații atipice sau conjuncturale pe care le vom întâlni în cursul unui an.

Suntem conștienți de menținerea sub un anumit nivel al datoriei publice și de aceea și Guvernul, și premierul Ciolacu insistă foarte mult pe reducerea acestor cheltuieli, alocarea fondurilor bugetare către investiții”, a declarat Florin Spătaru, pentru B1 TV.

Ce a spus Spătaru despre investițiile publice

„Suntem pentru prima oară când depășim pragul de 7% pentru investiții publice. De aceea, ne dorim ca această acțiune, acest trend să continue. Nu vrem să cheltuim, ci să investim cât mai mult, că aceste investiții duc la creșterea veniturilor și acest lucru se vede deja în 2024. Datele statistice confirmă că suntem pe un trend pozitiv”, a mai declarat Florin Spătaru.

Acesta a mai ținut să precizeze că cu mai mult de jumătate de la începutul actualei guvernări.