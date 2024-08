Ștefan Pălărie (USR), critici la adresa lui Alexandru Rafila: “Ocoloșete cu mare îndemânare orice posibilă explicație pe o situație care necesită limpezime”

Senatorul USR Ștefan Pălărie a lansat critici dure, în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, pentru modul în care a comunicat în scandalul de la spitalul Sf. Pantelimon:

“Ocoloșete cu mare îndemânare orice posibilă explicație pe o situație care necesită limpezime. Cred că toți cei care se uită la televizor au nevoie să înțeleagă. Valurile de căldură, de caniculă aduc mult mai multe persoane inclusiv la terapie intensivă, cu complicații, respiratorii, circulatorii, de orice natură. În aceste momente când fluxurile către ATI cresc, cu atât mai mullt cred că este necesar să limpezim ce s-a întâmplat Spitalul Sf. Pantelimon”.

Ștefan Pălărie a mai vorbit despre necesitatea recâștigării încrederii în sistemul sanitar, precizând că aceasta este o discuție care trebuia să aibă loc în urmă cu șase luni:

“Conversația asta are aproape șase luni vechime. Era o conversație legitimă la momentul în care un avertizor de integritate a spus există un număr nefiresc de decese într-o secție ATI din România, Spitalul Sf. Pantelimon. De la acele discuții, atunci erau nevoie să fie aceste clarificări, am primit această îmbrobodeală, stați liniștiți, nu e nevoie să vă agitați, o să verificăm, o să lămurim. După care explicațiile s-au adâncit din lac în puț, stați că am avut numai juriști și economiști, nu puteam să verificăm din perspectivă protocol medical. Ce lămurim noi acum e că pare să nu fi existat un ordin de ministru, nu avem un ordin semnat, un număr al acestui document, nu e limpede cum a fost făcută această cercetare”.