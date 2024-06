Stelian Ion: „Problema principală a municipiului Constanța este exodul tinerilor” / „Cu o concurență foarte puternică în mediul economic se poate schimba în timp această situație”

Stelian Ion, candidatul ADU pentru Primăria Constanța a declarat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că principala problemă pe care o are în vedere dacă va ajunge primar este exodul tinerilor. Stelian Ion a precizat că și-a trasat ca obiectiv principal să facă din Constanța un oraș din care tinerii să nu își mai dorească să plece:

“Constanța are multe nevoi. Este unul dintre cele mai importante orașe ale acestei țări. Din păcate, în ultimii 30 de ani situația s-a degradat de la an la an. Am ajuns pe locurile codașe în ce privește veniturile constănțenilor, în ce privește poziția turistică, și așa mai departe. Avem o problemă și mai mare decât lipsa bordurilor, lipsa asfaltului. Problema principală este exodul tinerilor. Pleacă pe capete. Am discutat în această campanie cu foarte mulți tineri, cu foarte mulți părinți ai copiilor, care au această temere că odată ajunși la maturitate, după 18 ani vor alege să plece din Constanța și vor rămâne în alte localități, nu doar din afara țării. Asta este problema principală. Din 10 tineri, opt îmi spuneau că vor să plece din Constanța.

Mi-am trasat un obiectiv principal, acela de a face din Constanța un oraș din care să să nu mai vrea să plece. Pe de altă parte, dacă vorbim de venituri, aceste venituri scăzute care îi fac pe acești tineri să plece din Constanța ne determină să venim cu soluții pentru a atrage investitori. Cu o concurență foarte puternică în mediul economic se poate schimba în timp această situație”.

Stelian Ion a deplâns faptul că între administrația din municipiu și Portul Constanța nu a existat dialog:

“Constanța nu a avut un dialog cu portul. Omanii aceia care au afaceri în port nu au fost băgați în seamă de administrațiile locale din Constanța,c eea ce este o anomalie. Nu se poate așa ceva. Foarte mulți locuitpri din Constanța lucrează în port”.