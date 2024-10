Tănase Stamule, revoltat față de „Planul Simion”: Cetățenii trebuie să știe că ăia nu erau oameni de bună-credință, care așteptau apartamente, ci erau membri AUR, care erau puși să prostească populația (VIDEO)

Liberalul , decan al Facultăţii de Administrarea Afacerilor, din cadrul ASE, a criticat „ „, și a spus că forografiile apărute cu oamenii care stăteau la coadă, în București, să se înscrie pentru apartamentele promise erau, de fapt, membri AUR, care „erau puși să prostească populația”.

„Deci e aceeași categorie de țeapă, dată oamenilor creduli”

Stamule a fost întrebat dacă poate fi și acesta PR și cât de eficient și legal este acest tip de PR făcut de AUR.

“Din moment ce la toate jurnalele de știri este acest subiect, e clar că este eficient. Deci eu am văzut pozele pe care le-au pus în mediul online cei de la AUR și am recunoscut zeci de foști membri de partid, ale celorlalte formațiuni politice din București. Am dat 2 telefoane și am aflat că, de fapt, 80 % din oamenii de la coadă erau rețeaua politică a partidului AUR și ei o să repete chestia asta prin toată țara ca să legitimeze, cumva, această ofertă, care este o continuare a păcălelii șarlatanului Dan Diaconescu, care promitea 25.000 EUR acum 12 ani, prin faimoasa lege Cojocaru. Deci e aceeași categorie de țeapă, dată oamenilor creduli, iar felul cum au împachetat această acțiune, arată că a fost eficientă, dar că trebuie să știe cetățenii că ăia nu erau oameni de bună-credință, care așteptau apartamente, ci erau membrii AUR care erau puși să prostească populația”.

„Trebuie doar să reamintim că a mai fost o poveste asemănătoare”

Tănase Stamule a spus și de ce promisiunile făcute de AUR nu pot fi puse în practică.

“După evaluarea mea, oamenii care așteaptă apartamente la 35.000 EUR sunt aceiași oameni care așteptau 25.000 EUR gratis de la Guvern, de la domnul Dan Diaconescu, și o să primească apartamente de 35.000 EUR, când o să primească și banii pe care i-a promis Dan Diaconescu acum 12 ani. Deci este aceeași categorie de oameni. Au trecut deja printr-o păcăleală și cu siguranță își aduc aminte acum de această păcăleală. Trebuie doar să reamintim că a mai fost o poveste asemănătoare, care doar a vrut să-i păcălească, să le ia votul și aia e, e campanie, fiecare face ce crede de cuviință ca să maximizeze șansele de a atrage voturi”.

Stamule a fost chestionat dacă este ilegal ce fac cei de la AUR, în legătură cu acele promisiuni.

“Partidele au dreptul să demareze tot felul de campanii prin care să ia inclusiv date personale. Partidele, prin lege, sunt organizații care prelucrează date personale, dar ei spun așa, ‘dacă ajungem la guvernare, dacă o să facem un program social extins’, dacă, dacă, dacă.

Deci, în mod evident, toată acțiunea asta a fost un PR politic, care le-a ieșit pentru că ne-a dat nouă de treabă și uite comentăm cum membrii AUR stăteau la coadă. Și lumea a început să critice că românii sunt săraci, păcăliți. Nu! Rețeaua lor electorală a stat la coadă ca să dea senzația că e legitimă acțiunea și că oamenii chiar vin de pe stradă să primească apartamente foarte, foarte ieftine și uite cum le-a ieșit povestea asta, dar e, de fapt, o înșelătorie”.