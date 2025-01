Tensiuni în PNL Suceava. Prim-vicepreşedintele Ioan Balan îi cere demisia liderului Gheorghe Flutur: „Rolul său în fruntea acestui partid a devenit toxic” (VIDEO)

Deputatul Ioan Balan, prim-vicepreşedintele organizației PNL Suceava, i-a cerut demisia senatorului Gheorghe Flutur din fruntea acestei filiale, acuzându-l că rolul său în conducerea partidului a devenit „toxic”.

Balan spune că Flutur e de vină pentru eșecul electoral al PNL Suceava

„Am să vă spun că nevoia unei schimbări la nivel de conducere la PNL Suceava se vede chiar și de la București. De ce spun asta? Pentru că Flutur nu mai este prim-vicepreședinte al PNL încă de anul trecut. Eu, personal, am ajuns la concluzia că sînt în măsură să ajut Partidul Național Liberal să redevină ce a fost și, de ce nu, chiar mai mult. Nu doresc această schimbare pentru mine personal, lucru pe care i l-am transmis lui Flutur.

După trei rînduri de alegeri în care am pierdut tot, cu un scor din ce în ce mai mic, se vede nevoia de schimbare. De ce schimbarea lui Flutur? Pentru că consider că datorită dorinței sale de a se menține în fruntea PNL, fără să-i pese de consecințe, a făcut o campanie electorală bazată doar pe persoana sa, a dus la o saturație în rîndul alegătorului promovîndu-se doar pe sine, de unul singur, îndemnînd activul de partid să facă campanii special pentru lista de la Senat, spunînd că la Deputați este treaba lor. Știți care-i consecința acestui mesaj? Ne-a adus în situația în care doar cu o sută de voturi în plus am fi putut avea deputat și al doilea candidat PNL de pe lista Deputaților”, a declarat Ioan Balan, la postul de radio

El s-a arătat apoi „convins” că Flutur va demisiona până la urmă din fruntea filialei PNL Suceava.

„Îmi asum această poziție dificilă, pentru că sînt printre puținii care pot să-l înfrunte, să-l determine pe Flutur să înțeleagă că rolul său în fruntea acestui partid a devenit toxic. Și asta, prin prisma faptului că sînt principalul depozitar al cunoștințelor parcursului politico-administrativ al lui Gheorghe Flutur și din această postură cred că am forța necesară de a-l face să lase PNL să meargă pe drumul lui mai departe”, a mai spus Balan.

Balan, despre Flutur: Împăratul e gol

Balan a afirmat apoi despre Flutur că se crede un fel de „guru”: „Noi, Partidul Național Liberal, la nivel de administrații, la nivel de primari, la nivel de parlamentari, aveam interzis de a merge la instituțiile, la ministerele centrale, fără știrea lui Flutur. Și dacă o făceam, acolo ni se spunea: ”N-am cum să fac nimic, trebuie să-l sun pe Flutur să dea OK”. O fi bine, o fi rău. Pentru că știm că foarte multe administrații locale din Suceava n-au primit sprijin pentru că nu erau în grația lui Flutur””.

Totodată, Ioan Balan a susținut că din cauza lui Gheorghe Flutur PNL Suceava a ajuns să obțină doar un post de senator din patru și unul de deputat din 10: „Aici este vorba despre PNL Suceava, despre alegerile prezidențiale care ne așteaptă și despre scorul pe care îl va obține această organizație în această bătălie electorală. Cum îl cunoașteți pe Flutur, nu se va lăsa pînă ce nu vom deveni irelevanți. Acum PNL Suceava s-a întors cu 20 de ani în urmă, în 2004, cînd aveam un senator și un deputat. Am obligația de a spune stop joc, resetare și de la capăt. Voi încerca pe cît posibil să duc această luptă internă de partid în structurile interne de partid, pe care știu că Flutur le controlează la sînge. Dar știți pe ce mă bazez? Toți acești oameni știu că împăratul este gol”.