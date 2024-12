Teodor Baconschi: Această criză imensă, care afectează grav imaginea noastră internațională și economia, a reușit să îi dezbine pe români și să creeze o situație explozivă din punct de vedere social (VIDEO)

Această criză imensă, care afectează grav imaginea noastră internațională și economia, a reușit să îi dezbine pe români și să creeze o situație explozivă din punct de vedere social, a declarat Teodor Baconschi, fost ministru de Externe, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Teodor Baconschi, pe B1 TV, despre criza din România și atitudinea autorităților

Întrebat despre , Teodor Baconschi a spus: „E foarte periculos, dar trebuie să urcăm din nou la sursa acestor fenomene de patologie a democrației, armate private, domnul Neamțu spunea că se pronunță pentru privatizarea Armatei Române. Astea apar în state autoritare”.

„Noi avem un stat semi-militarizat, unde guvernele se fac la Vila SRI K2. Statul și-a pierdut credibilitatea, pentru că ne-a spus de o mie de ori că este pregătit pentru orice pericol, că instituțiile de forță cuprind 100% niște profesioniști imbatabili, care nu mai pun capul pe pernă de grija riscurilor de securitate națională, și în realitate ce ne aducem aminte? Că această criză imensă, care afectează grav imaginea noastră internațională și economia, nu mai vorbesc de faptul că a reușit să îi dezbine pe români și să creeze o situație explozivă din punct de vedere social, ei bine, toată astea, ne amintim, nu existau ca risc potențial”, a adăugat Baconschi, fost șef al diplomației române.

„Pentru că domnul Iohannis, care își termină cele două mandate cu 10% încrederea cetățenilor români în el, a ieșit la un moment dat și ne-a spus că s-a consultat cu serviciile, nu venise absolut niciun fel de early warning report (avertizare timpurie, n.r.), nu știu, ceva care să anunțe norii grei dinspre Rusia, pregătiți și pe platforma TikTok, și cu complici din statul român, și cu atmosfera asta de naționalism care înlocuiește patriotismul și, prin urmare, duce la o gândire totalitară. Nu, nu a existat nimic din toate astea. Totul era OK, totul era senin, totul era conform planului – și am primit bubuitura de la ruși pe TikTok, după care CSAT se câcâie cinci zile, instituțiile nu comunică între ele, nimeni nu are curajul să acționeze”, a mai spus Teodor Baconschi.