Toni Greblă (AEP), despre parada de 1 Decembrie: Nu încurcă cu nimic desfășurarea alegerilor, pentru că nu are nimic electoral în ea

Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a declarat că parada militară de 1 Decembrie nu încurcă desfășurarea alegerilor parlamentare, marți, într-o conferință de presă, potrivit .

Toni Greblă (AEP), despre parada de 1 Decembrie și alegerile parlamentare din aceeași zi

Oficialul a amintit că Guvernul este cel care stabilește data alegerilor.

„Competenţa de a stabili data alegerilor aparţine exclusiv Guvernului. Din punct de vedere al Autorităţii Electorale Permanente şi al organizării din punct de vedere tehnic al alegerilor, nu este niciun fel de problemă ca votul să se desfăşoare pe 1 decembrie”, a declarat Toni Greblă.

Președintele AEP spune că o eventuală decizie de a muta parada nu ține de el, dar acest eveniment „nu încurcă cu nimic desfășurarea alegerilor, pentru că parada în sine nu are nimic electoral în ea”.

Ce a spus despre numărul mare de rânduri de alegeri din 2024

Președintele AEP s-a arătat de părere că „e greu să găsești date potrivite” când ai atâtea scrutinuri în decurs de șase luni.

„Să avem în vedere că acest an a fost un an excepţional în care am avut toate tipurile de alegeri în mai puţin de şase luni, din iunie până în decembrie. E greu să găseşti date potrivite, când ai patru rânduri de alegeri de organizat”, a mai declarat Toni Greblă.