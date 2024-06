Traian Băsescu: „Am avut o campanie care a fost falsificată cap-coadă. S-a acoperit importanța alegerilor europarlamentare cu alegerile locale” (VIDEO)

Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat joi în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin că recalcularea pensiilor prin recompensarea celor care au vechime peste limita de vârstă de 25 de ani va rotunji veniturile pensionarilor:

„Sunt pensii care vor crește. Introducerea acestui criteriu de vechime care se premiază peste limita de 25 de ani a fost în avantajul foarte multor oameni cu pensii mici. Și cei cu pensiile mai mari vor fi avantajați dacă, de exemplu, eu am pe cartea de muncă 50 de ani de serviciu în slujba patriei. Apropo de serviciu în slujba patriei, că uneori îmi vine să răbufnesc! Te face în toate felurile câte o pisicuță de asta care acum i-a dat tata televiziune și tu te gândești, am 55 de ani de muncă, cu tot cu cei 5 ani de la Parlament. Am trecut cu nave prin furtună, prin foc, prin zone de război, prin zone bombardate, și vine o pisicuță căreia i-a dat tata televizor ca să îmi explice cum e cu bărbăția, demnitatea, toate cele…”.

În ceea ce privește campania electorală, Traian Băsescu a criticat faptul că alegerile europarlamentare au fost ignorate:

„Am avut o campanie care a fost falsificată cap-coadă. În primul rând s-a acoperit importanța alegerilor europarlamentare pentru Parlamentul European, cu alegerile locale. În regulă, nu suntem singurii, dar trebuia să fie dezbatere pe UE obligatoriu. Cu ce au rămas românii cu această campanie când între timp s-a adoptat un Green Deal? Ce înțeleg românii din el dacă nu i-a ajutat campania să deslușească din probleme? Ce înțeleg prin reglementările legate prin salariul minim obligatoriu, stabilit prin Directiva UE?

Mulți cred că Europa poate tot! Nu poate tot! Multe lucruri trebuie făcute acasă ca să poți să duci politicile UE până la capăt, dar s-a ratat momentul unei campaniic are să deslușească ce ni se întâmplă”.