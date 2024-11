USR: Ciolacu și Ciucă primesc ordine de la servicii, dar le e frică să respingă în campanie proiectul USR care limitează mandatele șefilor serviciilor

Prin manevra abuzivă de a scoate de la votul final proiectul USR care limitează la două mandate perioada în care o persoană poate conduce un serviciu de informații, PSD și PNL au dovedit astăzi și lașitate, pe lângă deja tradiționala ipocrizie. Scoaterea inițiativei USR de la votul final nu înseamnă că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au răzgândit și nu mai fac jocurile serviciilor secrete devenite stat în stat în România, ci înseamnă doar că au amânat respingerea propunerii USR până după alegeri, când speră șefii PSD și PNL să-i mai fi păcălit o dată pe români să le dea votul.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, cu nesupunerea la vot a proiectului USR dezbătut luni seară în plen, este o încălcare a Regulamentului și un abuz. Fiind în campanie, Ciolacu și Ciucă au tot zis la tv că vor limitarea mandatelor șefilor serviciilor secrete, dar, ca de obicei, una zic și alta fac. Când au văzut proiectul USR ce transpune în legislație această limitare, oamenii lui Ciolacu și ai lui Ciucă l-au respins în comisii, l-au pus și pe ordinea de zi la respingeri. Adevărul este unul singur: Ciolacu și Ciucă primesc ordine de la servicii, dar cred că ne păcălesc, acum în prag de alegeri”, afirmă Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR.

Prin manevra făcută astăzi de PSD și PNL, proiectul depus de deputatul USR Emanuel Ungureanu pentru limitarea la maximum 8 ani a mandatului șefilor SRI, SIE, SPP, STS, DGPI și DGIA nu se întoarce în comisii, spre a fi redezbătut. Proiectul rămâne cu raport de respingere și, cel mai probabil, va fi lăsat să treacă tacit de Camera Deputaților, pentru a-l respinge apoi la Senat, după alegeri.

„Lașitate și ipocrizie, acestea sunt cele două mari adevăruri lipite de frunțile lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Am văzut cu toții, astăzi, cum a pierit curajul celor de la PSD și PNL. La televizor spun că sunt pentru limitarea puterii serviciilor secrete și pentru limitarea mandatelor șefilor acestora, dar în plen au acționat exact contrar. Le este, pur și simplu, frică de serviciile secrete. Avem un număr record de servicii secrete, ai căror oameni zburdă în politică, presă, afaceri și justiție, fără să existe vreun control real din partea Parlamentului. Dovezi clare în acest sens sunt cazul domnului Pahonțu și situația de la SRI, care de peste un an nu mai are un director civil”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Reamintim că USR a întreprins constant demersuri pentru ca serviciile de informații să funcționeze sub un control civil real.

Tot deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o inițiativă legislativă pentru prevenirea eventualelor abuzuri ale șefilor serviciilor de informații. Concret, a propus să fie interzisă desfășurarea de activități de consultanță sau asistență cadrelor militare și angajaților civili ai Serviciului Român de Informații, timp de 20 de ani după încetarea activității în SRI. Și acest proiect a primit raport de respingere din partea comisiilor parlamentare controlate de PSD și PNL, dar și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

De asemenea, la începutul lunii mai, deputații USR au votat pentru ca serviciile să nu poată interveni în justiție și în presă, iar Parlamentul să aibă mai multe pârghii de control asupra serviciilor, dar, din păcate, și atunci majoritatea PSD-PNL s-a situat de partea serviciilor.