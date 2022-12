Vasile Dîncu (PSD): Cu preşedintele nu se comunică foarte mult / Mi-a reproşat că nu citesc revista presei. M-am retras şi citesc revista presei

Vasile Dîncu (PSD), fostul ministru al Apărării, a declarat, referitor la momentul demisiei din această funcție, că nu se comunică foarte mult cu președintele Klaus Iohannis, ci sunt comunicări instituționale. Dîncu a avut și o reacție ironică la , anume că miniștrii trebuie să citească mai mult presa înainte să facă declarații. „Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”, a punctat fostul ministru.

Iohannis venise cu acest îndemn după ce, într-un interviu la Prima TV, Vasile Dîncu a vorbit despre cum vede el eventualele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia. Declarațiile sale de atunci au fost văzute ca fiind a României, a UE și NATO. Reacțiile de dezaprobare au dus într-un final la demisia sa din funcție, dar, oficial, Dîncu a invocat

Dîncu, despre relația pe care a avut-o cu Iohannis, din poziția de ministru

Întrebat, la Prima News, de ce a decis să demisioneze din funcția de ministru al Apărării, Vasile Dîncu a răspuns că „ajungea într-o situaţie în care aşa cum ar fi dorit”.

„Aveam foarte multe proiecte şi am simţit că mi se blochează câteva proiecte am şi înţeles de unde vin presiunile şi în momentul acela am zis că nu vreau să suporte alţii poate inabilitatea mea de comunicare cu preşedintele României”, a mai spus Dîncu, potrivit

Întrebat cum se comunică cu preşedintele, acesta a răspuns: „Nu se comunică cu preşedintele foarte mult, sunt comunicări instituţionale, de cele mai multe ori prin scrisori. Am vorbit de câteva ori, am fost şi la CSAT. (..) Multă lumea mi-a sugerat să mă duc să vorbesc cu preşedintele. Să mă duc, că ceva, există o chestiune care ne încurcă. Ce să vorbesc? Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”.

Vasile Dîncu a mai precizat că și dacă a înțeles de unde s-a produs ruptura, nu vrea să spună deoarece „ţine de statutul ministrului Apărării”.

Replica lui Dîncu pentru Iohannis

Fostul ministru pentru președinte și într-o intervenție pentru B1 TV

„Am văzut declarația dlui președinte și m-am gândit, spun sincer – eu citesc nu doar revista presei, ca ministru al Apărării citești sute de pagini de informări pe zi – că nu poți să fii șeful Apărării într-o țară pe baza revistei presei și nici să conduci o țară dacă te raportezi la revista presei. Ca actori ai istoriei, trebuie să produci o politică de securitate și apărare. Trebuie să scrii revista presei, nu s-o citești”, a spus Vasile Dîncu, pentru B1 TV.