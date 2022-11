Replica lui Vasile Dîncu pentru Klaus Iohannis: Ca actor al istoriei, trebuie să scrii revista presei, nu s-o citești (VIDEO)

Liderul social-democrat Vasile Dîncu a ținut să-i dea o replică președintelui Klaus Iohannis, la săptămâni bune după controversa care a dus la din fruntea Ministerului Apărării.

Amintim că Dîncu s-a retras din funcție după declarații privind negocierile care ar trebui să existe pentru a pune capăt războiului de la granițe. Iohannis, la vremea respectivă, social-democratului că nu a avut o ieșire în rând cu poziția oficială a României, a NATO și UE: „Probabil unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei”

În replică, Vasile Dîncu a susținut acum că oamenii de stat ar trebui să fie actori activi și să scrie revista presei, nu să o citească. El a mai precizat că, atunci când era ministru, citea sute de pagini de informări pe zi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu pe B1 TV.

Mesajul lui Vasile Dîncu pentru Klaus Iohannis

„Am fost foarte dezamagit (…) Am văzut declarația dlui președinte și m-am gândit, spun sincer – eu citesc nu doar revista presei, ca ministru al Apărării citești sute de pagini de informări pe zi – că nu poți să fii șeful Apărării într-o țară pe baza revistei presei și nici să conduci o țară dacă te raportezi la revista presei. Ca actori ai istoriei, trebuie să produci o politică de securitate și apărare. Trebuie să scrii revista presei, nu s-o citești.

A fost unul din momentele în care m-am gândit: dacă așa privim noi marile evenimente ale omenirii, marile evenimente istorice, orientându-ne după revista presei și în funcție de asta să acționăm, atunci e cazul să mă retrag, că nu am loc aici.

Cred că președintele nu a văzut declarația mea în întregime și a fost influențat de unii care au prezentat trunchiat ce am spus eu”, a declarat Vasile Dîncu, pentru B1 TV.

Dîncu nu a uitat declarațiile lui Iohannis despre „PE-SE-DEEE”

Întrebat dacă n-a avut chimie cu Iohannis, Dîncu a răspuns: „Nu am încercat să am chimie cu dl președinte, deși am lucrat bine în trecut când am ajuns în interacțiune. Nu am avut conexiuni conflictuale, dar eram PE-SE-DEEE și probabil un PSD-ist nu e simpatic pentru dl Iohannis, dar am ajuns să facem coaliția asta, trebuia să fie și PSD-iștii în Guvern”.