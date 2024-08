Victor Negrescu: „Este important să obținem un portofoliu de comisar european în domeniul economic. Prioritatea zero pentru Comisia Europeană este zona de investiții” (VIDEO)

Europarlamentarul Victor Negrescu, susținut de premierul Marcel Ciolacu pentru a fi desemnat comisar european din partea României, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că nu a văzut reacții negative din partea partenerilor liberali din coaliție cu privire la această propunere.

“Eu nu am văzut reacții legate de persoana mea. De altfel am văzut și reprezentanți din partea PNL care au avut cuvinte apreciative la adresa activității mele la nivel european. Este o discuție politică care se va purta între premierul României și partenerii noștri de coaliție. Eu îi respect. După cum știți am candidat pe o listă comună pentru Parlamentul European. La momentul respectiv spuneam cu toții că ținem cu România și vom lupta pentu România. Asta va fi și perspectiva noastră. Ne dorim un portofoliu reprezentativ pentru țara noastră, cu un rol influent pentru România în viitoarea Comisie Europeană”.

Victor Negrescu a preizat că România va urmări un portofoliu de comisar ce vizează atribuții economice:

“Am observat din partea președintei Ursula von der Leyen acest accent dat pe zona de economie, pe zona de investiții. De aceea este important pentru noi să onținem un portofoliu în acest domneiu și ulterior să concluzionăm cu privire la persoana desemnată. Mă bucur să am sprijinul premierului României.

Prioritatea zero pentru Comisia Europeană este zona de economie. Este de interes pentru țara noastră să fie implicată în zona aceasta de prioritate a Comisiei Europene. Ar fi greșit pentru noi să ratăm această oportunitate mai ales că nu am deținut până în prezent un portofoliu cu impact economic și sunt mai multe portofolii se pare în viitoarea arhitectură a Comisiei Europene care va gestiona acest domeniu. Mergem către această zonă. Avem portofoliu dedicat pentru buget, de concurență, sunt mai multe portofoliii pentri piața internă sau pentru zona de sectoare economice. Că să obține acest oboectiv ca țară trebuie să lucrăm împreună. Am fost partizanul consensului pe subiecte europene și sper și în această privință să reușim să depășim disputa poate generată și de contextul acesta electoral al alegerilor prezidențiale”.