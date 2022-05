Victor Ponta, avertisment despre creșterea taxelor: Va lovi în colectarea la bugetul țării. Când le-am redus, ne-am trezit cu bani mai mulți la buget

Fostul premier al României Victor Ponta este de părere că creșterea taxelor, măsură discutată de actuala alianță de guvernare, va avea efecte negative din punct de vedere economic.

Victor Ponta, despre creșterea taxelor

Acesta a avertizat că va lovi în colectarea la bugetul țării, care va deveni mai mică. Acesta a dat ca exemplu o măsură similară în perioada când era premier. Colectarea a scăzut decât atunci când a supus contribuabilii la o relaxare financiară prin reducere de taxe si impozite.

”Eu, în primul rând, vreau să îl cred pe Iohannis care ne-a zis că nu e nici o problemă și că orice se întâmplă în România e doar din vina lui Putin”, a debutat, în intervenția sa, Victor Ponta.

Ponta a spus că odată cu reducerea taxelor, guvernul a avut mai mulți bani la buget.

”Eu am avut bani mai mulți la buget în 2014-2015, când am scăzut taxele. Când s-a mărit acciza la benzină și motorină, au crescut toate prețurile și am avut inflație. Când am mărit acciza la țigări s-a mărit contrabanda, când era mărit TVA-ul la 24%, toată lumea fura TVA. În momentul în care am reușit și le-am redus, ne-am trezit cu bani mai mulți la buget. În 2015, am avut deficit sub 1% din PIB. Deci eu nu cred că dacă anunți că vei crește taxele vei avea mai mulți bani la buget, ci dimpotrivă”, este de părere Victor Ponta, conform intervenție la RomâniaTV.

Avertisment privind firmele românești

Ponta a avertizat că taxele noi vor lovi în firmele românești: ”Vă anunț că băncile, firmele internaționale, nu prea plătesc mari contribuții în România. Au firme mamă, au firme în străinătate, au consultanți fiscali de optimizare fiscală. Sper că de data asta cu PSD în Guvern și având și ministru al Finanțelor să nu se mărească taxele, să nu se introducă măsurile de austeritate pentru că măsurile de austeritate duc la mai multă sărăcie, în timp ce măsuri de creștere economică duc la altceva”, a încheiat fostul premier, Victor Ponta.