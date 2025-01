Victor Ponta nu exclude o candidatură la prezidențiale, motivând: „Eu nu am pentru cine să votez”

a dat de înțeles duminică seară că nu exclude intrarea în cursa prezidențială de anul acesta, motivând că „eu nu am pentru cine să votez” și arătând că actuala coaliție de guvernare nu are șanse să-și ducă în turul al doilea candidatul.

Victor Ponta crede că Marcel Ciolacu ar avea dreptate să-l excludă din partid

„Dintre candidații anunțați până acum eu nu am pentru cine să votez. (…) Îi cunosc foarte bine pe cei mai mulți dintre ei. Poate vor apărea alți candidați sau poate voi candida chiar eu. O să vedem când începe procesul.

Eu nu sunt candidat de profesie. Am candidat acum zece ani, însă mi-aș dori și eu și mulți alți oameni din România să avem cu cine să votăm «pentru», nu «contra»”, a declarat Ponta, într-o emisiune la .

Fostul lider al social-democraților a mai declarat că Marcel Ciolacu ar fi îndreptățit să-l excludă din partid, dacă s-ar decide să candideze pentru funcția supremă în stat.

„Păi are dreptate Marcel Ciolacu să mă excludă, pentru că el are o obligație față de PNL. PSD, din punctul meu de vedere a făcut foarte bine, a luat funcția de premier. PNL va propune candidatul comun al coaliției, că e Crin Antonescu sau altcineva e treaba PNL și a UDMR. (…) Dintre candidații anunțați până acum eu nu am pentru cine să votez”, a afirmat fostul premier.

„Coaliția (PSD-PNL-UDMR, n.r.) foarte greu o să intre cu un candidat în turul al doilea, pentru că sunt foarte multe lucruri rămase de anul trecut de la alegeri, sunt măsuri nepopulare care se iau. Nu știu exact ce se va întâmpla mai departe. Eu știu sigur ce fac eu. Eu o să votez «pentru», deoarece votul ăsta contra lui Băsescu, contra lui Iohannis nu ne-a prins bine”, a mai spus Ponta.

Joi, înainte de ședința de guvern, premierul Marcel Ciolacu a declarat că „Victor Ponta nu poate să fie candidatul PSD pentru alegerile din 4 mai, dat fiind acordul din coaliție de susținere a unui candidat unic, respectiv Crin Antonescu”. „Cu alte cuvinte dacă va candida, trebuie să-și dea demisia din PSD sau să fie exclus”, a declarat liderul social-democrat.