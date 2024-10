Virgil Guran (PNL), despre greva piloților TAROM: „Trebuie verificat dacă nivelul de salarizare este corespunzător”

Virgil Guran, vicepreședinte PNL, a declarat marți, într-o intervenție pentru B1 TV că este firesc să se găsească soluții pentru ca șoferii testați să primească înapoi permisul dacă analizele nu sunt gata, asta în condițiile în care nu există o soluții tehnice ca aparatele drugtest să fie cele reale:

Virgil Guran (PNL), despre greva piloților TAROM

“Până nu se găsesc soluții tehnice pentru acele aparate ca rezultatele să fie cele reale nu poți să te apuci să iei permisul unor oameni care sunt profesioniști și își pierd serviciul, doar pentru că trebuie să așteptăm niște teste. Aici este corect că s-a revenit asupra acestui lucru și să vedem care sunt soluțiile tehnice”.

În ceea ce privește protestul de la TAROM, Virgil Gulan susține că trebuie găsite soluții pentru ca piloții să aibă un nivel de salarizare corespunzător:

“Referitor la greva piloților, aici trebuie verificat dacă nivelul de salarizare este corespunzător dacă nu trebuie găsită soluția normală pentru că este o meserie foarte importantă, foarte grea, cu risc”.

Virgil Guran a comentat și situația pensiilor speciale, precizând că CCR a găsit mereu elemente de neconstituționalitate în proiectele legislative:

„Este clară situația că avem nevoie de bani pentru a se acoperi toate cheltuielile, inclusiv creșterile de salarii, o să fie și creștere în domeniul pensiilor și atunci există și soluția de a se reduce cheltuielile ceea ce se încearcă prin reorganizare dar cred că mai sunt multe de făcut în acest domeniu. Referitor la pensiile speciale am spus că este foarte greu de rezolvat problema, pentru că CCR întotdeauna la orice soluție pe care am găsit-o noi a ajuns la concluzia că nu este constituțională, ceea ce am elaborat și am votat noi în Parlament. Cred că în momentul de față este greu să se găsească o soluție pentru ce s-a întâmplat până acum, poate pentru viitor dacă nu mai există aceste pensii speciale care deranjează pe toată lumea, dar pentru cei care au ieșit la pensie se pare că de fiecare dată CCR a găsit un element de neconstituționalitate”.